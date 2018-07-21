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Trabzonspor'un belgelerini çalıp internetten satışa çıkardılar

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 21.07.2018 16:36 | Son Güncelleme

Trabzonspor Kulübü, 1966, 1967, 1968, 1969 yıllarına ait, tarihi öneme haiz bazı defter, kayıt ve belgelerin kulüp arşivinden çalındığını ve hemen iç soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Trabzonspor'un belgelerini çalıp internetten satışa çıkardılar

Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, bir internet sitesi üzerinden satışa çıkarılan ve kulübe ait olduğu tespit edilen resmi karar defteri, kayıt ve belgelere ilişkin açıklamada bulundu.

Ömer Sağıroğlu, şunları söyledi:

"Trabzonsporumuzun 1966, 1967, 1968, 1969 yıllarına ait, tarihi öneme haiz bazı defter, kayıt ve belgelerin kulüp arşivinden ne zaman ve nasıl çalındığına dair hemen iç soruşturma başlattık. Ayrıca bu defter, kayıt ve belgeleri çalanlar ile müzayede yoluyla satışa çıkaranlar hakkında cezai şikayet ve hukuki dava hazırlıkları da tamamlanarak yasal yollara başvurulmuştur. Tarihi belgelerimizin geri alınmasına yönelik adli sürecin en kısa zamanda sonuçlanacağını umuyoruz."

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Trabzonspor Ömer Sağıroğlu

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