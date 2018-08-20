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Trabzonspor'un Burak Yılmaz'ın için Beşiktaş'tan istediği rakam 4.5 milyon Euro

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 20.08.2018 10:55 | Son Güncelleme

Burak Yılmaz'ı isteyen Beşiktaş'a Trabzonspor'dan şok cevap.

Trabzonspor'un Burak Yılmaz'ın için Beşiktaş'tan istediği rakam 4.5 milyon Euro

Beşiktaş, golcü alternatifleri arasında bulunan Burak Yılmaz için Trabzonspor'dan ummadığı bir cevap aldı.

Yıldız futbolcu için Bordo-Mavililer'in kapısını çalan Kartal'a bonservis için 4.5 milyon euro teklif etti.

Bu transfer için en fazla 2 milyon euro ayıran ya da kiralama ihtimali üzerinde duran Siyah-Beyazlılar, "Kiralama olmaz. 4.5 milyon eurodan da aşağı inmeyiz" cevabı ile geri adım atmak zorunda kaldı.

(STAR)

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