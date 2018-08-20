Trabzonspor'un Burak Yılmaz'ın için Beşiktaş'tan istediği rakam 4.5 milyon Euro

Beşiktaş, golcü alternatifleri arasında bulunan Burak Yılmaz için Trabzonspor'dan ummadığı bir cevap aldı.

Yıldız futbolcu için Bordo-Mavililer'in kapısını çalan Kartal'a bonservis için 4.5 milyon euro teklif etti.

Bu transfer için en fazla 2 milyon euro ayıran ya da kiralama ihtimali üzerinde duran Siyah-Beyazlılar, "Kiralama olmaz. 4.5 milyon eurodan da aşağı inmeyiz" cevabı ile geri adım atmak zorunda kaldı.

(STAR)

