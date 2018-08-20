Trabzonspor'un Burak Yılmaz'ın için Beşiktaş'tan istediği rakam 4.5 milyon Euro

Beşiktaş, golcü alternatifleri arasında bulunan Burak Yılmaz için Trabzonspor'dan ummadığı bir cevap aldı.
Yıldız futbolcu için Bordo-Mavililer'in kapısını çalan Kartal'a bonservis için 4.5 milyon euro teklif etti.
Bu transfer için en fazla 2 milyon euro ayıran ya da kiralama ihtimali üzerinde duran Siyah-Beyazlılar, "Kiralama olmaz. 4.5 milyon eurodan da aşağı inmeyiz" cevabı ile geri adım atmak zorunda kaldı.
(STAR)
Fenerbahçe transferi açıkladı
Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Grindel'den Mesut Özil itirafı
G.Saray'dan Mario Gomez bombası
Fenerbahçe'nin yeni yıldızı İstanbul'da
Trabzonspor'dan Beşiktaş'a Burak Yılmaz cevabı
Monaco'dan Domagoj Vida'ya 17 milyon Euro
Milan'ın yeni transferi Ivan Strinic kalbindeki rahatsızlıktan dolayı futbola ara verecek
İmza töreninde transfer müjdesi
Dünyaca ünlü yıldız 36 yaşında transfer oldu
Süper Lig'e bir yıldız daha geldi
İlkay Gündoğan Almanya Milli Takımı'nı bırakmayacağını açıkladı!
Avrupa liglerinde biten transferler!
Okuyucu Yorumları 0 yorum