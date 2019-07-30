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Trabzonspor'un Daniel Sturridge ile maaş konusunda anlaştığı iddia edildi

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 30.07.2019 09:13 | Son Güncelleme

Premier Lig devi Liverpool'la sözleşmesi sona eren Daniel Sturridge'in, Trabzonspor ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

Trabzonspor'un Daniel Sturridge ile maaş konusunda anlaştığı iddia edildi

Golcü arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Daniel Sturridge transferinde sona yaklaşıyor.

TRT Spor'un haberine göre; bordo - mavililer, İngiliz futbolcuyla maaş konusunda anlaşma sağladı. İngiltere dışında oynamak için tereddütleri bulunan oyuncuyla ufak detayların görüşüldüğü ve görüşmelerin olumlu gittiği de belirtildi.

AVRUPA LİGİ İÇİN SÜRE AZALDI

Trabzonspor 8 Ağustos'ta S.Prag ile oynayacağı Avrupa Ligi maçı için 30 Temmuz'a kadar UEFA'ya oyuncu listesi bildirmek zorunda.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor daniel sturridge

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