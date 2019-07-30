Trabzonspor'un Daniel Sturridge ile maaş konusunda anlaştığı iddia edildi

Golcü arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Daniel Sturridge transferinde sona yaklaşıyor.

TRT Spor'un haberine göre; bordo - mavililer, İngiliz futbolcuyla maaş konusunda anlaşma sağladı. İngiltere dışında oynamak için tereddütleri bulunan oyuncuyla ufak detayların görüşüldüğü ve görüşmelerin olumlu gittiği de belirtildi.

AVRUPA LİGİ İÇİN SÜRE AZALDI

Trabzonspor 8 Ağustos'ta S.Prag ile oynayacağı Avrupa Ligi maçı için 30 Temmuz'a kadar UEFA'ya oyuncu listesi bildirmek zorunda.

