Trabzonspor'un Daniel Sturridge ile maaş konusunda anlaştığı iddia edildi

Golcü arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Daniel Sturridge transferinde sona yaklaşıyor.
TRT Spor'un haberine göre; bordo - mavililer, İngiliz futbolcuyla maaş konusunda anlaşma sağladı. İngiltere dışında oynamak için tereddütleri bulunan oyuncuyla ufak detayların görüşüldüğü ve görüşmelerin olumlu gittiği de belirtildi.
AVRUPA LİGİ İÇİN SÜRE AZALDI
Trabzonspor 8 Ağustos'ta S.Prag ile oynayacağı Avrupa Ligi maçı için 30 Temmuz'a kadar UEFA'ya oyuncu listesi bildirmek zorunda.
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