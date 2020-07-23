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Trabzonspor'un deplasman performansı ön planda

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 23.07.2020 11:46 | Son Güncelleme

Süper Lig 2019-2020 sezonunun 34. ve son haftasında Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak Trabzonspor, rakibini mağlup etmesi halinde dış sahada kendi evinden daha fazla puan toplamış olacak.

Trabzonspor'un deplasman performansı ön planda

Süper Lig'de 62 puanla 2. sırada bulunan bordo-mavililer, iç sahadaki 17 maçında 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 32 puan toplarken, deplasmandaki 16 maçında ise 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 30 puan elde etti.

Dış sahada ligin en fazla puan kazanan takımı olan Karadeniz ekibi, iç saha puan sıralamasının ise 7. basamağında bulunuyor.

Bordo-mavililer, Hes Kablo Kayserispor maçını 3 puanla tamamlaması durumunda, deplasman müsabakalarını taraftarı önündeki karşılaşmalardan daha fazla puanla sonlandırmayı başaracak.

EN SON 9 SEZON ÖNCE

Trabzonspor, ligde deplasmanda iç sahadan daha fazla puanı en son 2010-2011 sezonunda elde etmişti. Söz konusu sezonu 82 puanla 2. sırada tamamlayan Karadeniz ekibi, sahasında 40, deplasmanda ise 42 puanı hanesine yazdırmıştı.

SON YILLARIN DEPLASMAN PUANLARI

Trabzonspor, 2011-2012 sezonunda 24, 2012-2013 sezonunda 15, 2013-2014 sezonunda 19, 2014-2015 sezonunda 18, 2015-2016 sezonunda 13, 2016-2017 sezonunda 28, 2017-2018 sezonunda 26, geçen sezon ise 25 deplasman puanıyla ligi bitirmişti.

Karadeniz ekibi, bu sezon üst üste 12 deplasman maçını mağlubiyetsiz tamamlayarak, 1981-82 ve 1983-84 sezonlarında elde ettiği 14 maçlık dış saha yenilmezlik serisinden sonraki en iyi performansı yakalamıştı.

(AA)

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