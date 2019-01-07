Trabzonspor'un en değerli isimleri Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür

Trabzonspor’da Süper Lig’in ilk yarısında performansıyla dikkat çeken isimlerin başında yer alan 19 yaşındaki Abdülkadir Ömür, 29 Mayıs 2018 tarihinden bugüne değerini 2 milyon Euro artırarak 10 milyon Euro’ya yükseltti.

Takımın piyasa değeri en yüksek olan oyuncusu Yusuf Yazıcı ise 1 milyon Euro’luk bir değer kaybı yaşayarak 11 milyon Euro’ya geriledi. Yaşanan artış ve düşüş sonrası diğer oyuncularla karşılaştırıldığında, bu iki oyuncu yine takımlarının piyasa değeri en yüksek iki oyuncusu konumunda yer aldı.

EN ÇOK DEĞER KAZANANI ABDÜLKADİR ÖMÜR

Dünyaca ünlü futbol veri sitesi Transfermarkt’ta Ocak ayında yapılan son güncellemeye göre bordo-mavililerde Uğurcan Çakır 350 bin Euro’dan 750 bin Euro’ya, ilk kez değerlendirme yapılan Muzaffer Cem Kablan 50 bin Euro’ya, Zargo Toure 1 milyon Euro’dan 1,25 miyon Euro’ya, Hüseyin Türkmen 50 bin Euro’dan 600 bin Euro’ya, Filip Novak 2 milyon Euro’dan 2,6 milyon Euro’ya, Abdülkadir Ömür 8 milyon Euro’dan 10 milyon Euro’ya, Hugo Rodallega 800 bin Euro’dan 900 bin Euro’ya, Caleb Ekuban ise değerini 500 bin Euro’dan 700 bin Euro’ya yükseltti.