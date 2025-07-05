Trabzonspor'un eski yıldızı Marek Hamsik'in jubile karşılaşmasında Mertens'in asisti gözlerin pasını sildi..

Trabzonspor’un şampiyonluk sezonunda forma giyen oyuncularından Marek Hamsik için düzenlenen jübile organizasyonu eski futbolcuları bir araya getirdi.

ESKİ DOSTLAR BİR ARADA

Marek Hamsik’in memleketi Slovakya’da gerçekleşen etkinlikte, Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, eski teknik direktör Abdullah Avcı, Anastasios Bakasetas ve Abdülkadir Ömür de yer aldı. Ayrıca Napoli ve Galatasaray forması giymiş Dries Mertens’in de sahada yer alırken, maçın ilk yarısının başlarında yaptığı asist gözlerin pasını sildi.

MAREK HAMSIK FUTBOLA VEDA ETTİ

Futbol dünyasının efsane orta sahalarından Marek Hamsik’in jübile maçında son kez sahne aldı ve futbola veda etti. Slovak futbolcunun kariyerine veda edeceği özel organizasyonda Gökhan İnler, Walter Gargano, Anastasios Bakasetas, Blerim Dzemaili, José Callejon, Ezequiel Lavezzi, Dries Mertens, Edinson Cavani, Paolo Cannavaro ve Kalidou Koulibaly gibi isimler top oynadı.

MERTENS ASİSTİYLE GALATASARAY TARAFTARINA İŞARET ÇAKTI

Galatasaray'ın eski futbolcusu Dries Mertens henüz maçın 6.dakikasında Napoli'den eski takım arkadaşı Jose Callejon'a orta sahanın gerisinden nefis bir ara pası attı.

İspanyol forvet topu aldı, rakibinden sıyrıldı, sürdü ve klas bir vuruşla kaleciyi avladı.

Bu görüntüler sosyal medyada gündem olurken, Galatasaray taraftarları eski oyuncusu Mertens'e olan sevgisini ve özlemini dile getirdi.