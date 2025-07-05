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Trabzonspor'un eski yıldızı Marek Hamsik'in jubile karşılaşmasında Mertens'in asisti gözlerin pasını sildi..

Trabzonspor’un şampiyonluk sezonunun yıldızlarından Marek Hamsik için düzenlenen jübile organizasyonu, eski takım arkadaşlarını bir araya getirdi. Maçı Hamsik’in formasını giydiği mavi takım 5-4 kazanırken, maçın en güzel hareketlerinden biri geçen yıl Galatasaray forması giyen Dries Mertens’den geldi.

Trabzonspor'un eski yıldızı Marek Hamsik'in jubile karşılaşmasında Mertens'in asisti gözlerin pasını sildi..
Burak Kavuncu
Kalidou Koulibaly

Kalidou Koulibaly

SEN Senegal
Yaş: 34 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Al Hilal
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Trabzonspor’un şampiyonluk sezonunda forma giyen oyuncularından Marek Hamsik için düzenlenen jübile organizasyonu eski futbolcuları bir araya getirdi.

ESKİ DOSTLAR BİR ARADA

Trabzonspor un eski yıldızı Marek Hamsik in jubile karşılaşmasında Mertens in asisti gözlerin pasını sildi.. 1

Marek Hamsik’in memleketi Slovakya’da gerçekleşen etkinlikte, Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, eski teknik direktör Abdullah Avcı, Anastasios Bakasetas ve Abdülkadir Ömür de yer aldı. Ayrıca Napoli ve Galatasaray forması giymiş Dries Mertens’in de sahada yer alırken, maçın ilk yarısının başlarında yaptığı asist gözlerin pasını sildi.

MAREK HAMSIK FUTBOLA VEDA ETTİ

Trabzonspor un eski yıldızı Marek Hamsik in jubile karşılaşmasında Mertens in asisti gözlerin pasını sildi.. 2

Futbol dünyasının efsane orta sahalarından Marek Hamsik’in jübile maçında son kez sahne aldı ve futbola veda etti. Slovak futbolcunun kariyerine veda edeceği özel organizasyonda Gökhan İnler, Walter Gargano, Anastasios Bakasetas, Blerim Dzemaili, José Callejon, Ezequiel Lavezzi, Dries Mertens, Edinson Cavani, Paolo Cannavaro ve Kalidou Koulibaly gibi isimler top oynadı.

MERTENS ASİSTİYLE GALATASARAY TARAFTARINA İŞARET ÇAKTI

Trabzonspor un eski yıldızı Marek Hamsik in jubile karşılaşmasında Mertens in asisti gözlerin pasını sildi.. 3

Galatasaray'ın eski futbolcusu Dries Mertens henüz maçın 6.dakikasında Napoli'den eski takım arkadaşı Jose Callejon'a orta sahanın gerisinden nefis bir ara pası attı.

Trabzonspor un eski yıldızı Marek Hamsik in jubile karşılaşmasında Mertens in asisti gözlerin pasını sildi.. 4

İspanyol forvet topu aldı, rakibinden sıyrıldı, sürdü ve klas bir vuruşla kaleciyi avladı.

Trabzonspor un eski yıldızı Marek Hamsik in jubile karşılaşmasında Mertens in asisti gözlerin pasını sildi.. 5

Bu görüntüler sosyal medyada gündem olurken, Galatasaray taraftarları eski oyuncusu Mertens'e olan sevgisini ve özlemini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Marek Hamsik napoli
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