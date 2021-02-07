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Trabzonspor'un fırsat haftası

07.02.2021 14:27 | Son Güncelleme:
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Trabzonspor'un fırsat haftası

Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'a zirveye bir adım daha yaklaşma fırsatı doğdu. Bordo-mavililer, deplasmanda Yeni Malatyaspor karşısında sahadan 3 puanla ayrılması durumunda lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'ya indirecek.

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın takımın başına gelmesinden sonra Süper Lig'de flaş bir çıkışa imza atarak zirveye adım adım giden Trabzonspor'a, 24. haftada Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etmesiyle zirveye bir adım daha yaklaşma fırsatı doğdu. Bordo-mavili takım deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor müsabakasından 3 puanla ayrılması durumunda puanını 42 yapacak ve lider ile arasındaki puan farkını 6'ya indirerek şampiyonluk yarışında kendini iyice hissettirecek.

GALİBİYET SERİSİNİ 5 MAÇA ÇIKARMAK İSTİYOR

Abdullah Avcı'nın gelişiyle Süper Lig'de çıktığı 14 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Trabzonspor, söz konusu süreçte 33 puan toplayarak önemli bir çıkışa imza attı. Her hafta zirveye adım adım yaklaşan bordo-mavililer, camiada moralleri yükseltirken, zirve ile aynı puan aralığına sahip olma fırsatı yakaladı. Ligde Antalyaspor beraberliği sonrası üst üste oynadığı Konyaspor, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Denizlispor maçlarını kazanarak, 4 maçta 12 puan elde eden Trabzonspor ligde zirve ile puan farkını bir maç eksikle 9'a indirdi. Bordo-mavililer deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçında galibiyet serisini 5 maça çıkartarak 48 puanlı Galatasaray ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 6'ya indirmeyi planlıyor.

NWAKAEME YENİ MALATYASPOR'U BOŞ GEÇMİYOR

Trabzonspor'da bu sezon 5 gole imza atan Nwakaeme, Yeni Malatyaspor'u boş geçmiyor. Bordo-mavililerin ileri uçtaki en önemli silahlarından biri olan Nijeryalı oyuncu Yeni Malatyaspor'a karşı forma giydiği 5 maçın 3'ünde, 3 gol atarken 1 de asist yaptı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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