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Trabzonspor'un forma satışlarına tarihli ve plakalı destek

21.08.2021 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'un eski ve yeni yöneticileri, tarihli ve plakalı sayılarla forma alarak kulübe destekte bulundu.

Trabzonspor'un forma satışlarına tarihli ve plakalı destek

Trabzonspor'un TS Club'lardan Sorumlu Yöneticisi Yalçın Orhan'ın 661 forma ile başlattığı, 2021-2022 sezonu formaları için sosyal medyada FormaChallenge ismiyle bir kampanya başlatıldı.

Eski ve yeni yöneticiler de kampanyaya katılarak forma satışlarına önemli destek verdi. Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan 6 bin 661 forma, Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Güven bin 61 forma, eski yönetici Nevzat Aydın bin 461 forma, İş adamı Birhan Yazıcı bin 61 forma, iş adamı Mesut Yeşilyurt bin 461 forma alarak Trabzon'un plakası ile biten rakamlarla kampanyaya destek olurken, eski yöneticilerden Nevzat Kaya ise Malazgirt zaferinin tarihi olan bin 71 forma ile kampanyaya destek verdi.

Kaya, değerli dostum diye hitap ettiği Trabzonspor Kulüp Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan’ın FormaChallenge çağrısını havada bırakamayacaklarını belirterek, "Ben her şeyden önce gerçek Trabzonsporluyum, lafta değil özde. Her ne kadar Trabzonsporlu olsam, Trabzonluların damadı olsam yine de Muş Malazgirt'liyim. Bin 71 forma hediye edelim istedim çünkü bin 71 yılında Anadolu kapıları Türklere açıldı. Şükürler olsun bu memlekette yaşıyoruz. İnşallah bu sezon şampiyon olacağız. İyi bir kadromuz ve iyi bir hocamız var. Buna canı gönülden inanıyorum" ifadelerini kullandı.

KAMPANYAYA DESTEK ARTIYOR

Son iki sezondur yapılan kampanyalarla ve tanıtımlarla önemli forma satışları gerçekleştiren Trabzonspor, bu sezonda forma satışlarında önemli bir gelir elde etmeyi planlıyor. Yapılan FormaChallenge kampanyasına ise desteğin giderek artığı belirtildi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Trabzonspor
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