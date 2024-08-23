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Trabzonspor'un gol sıkıntısı! Paul Onuachu ve Wout Weghorst...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
23.08.2024 16:22
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Trabzonspor, gol yollarında yaşadığı sorunlarla dikkat çekiyor. Bordo-mavililer, oynadıkları son dört maçta gol atma başarısı gösteremedi.UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre temsilcisi St. Gallen ile karşılaşan Trabzonspor, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı ve gol yollarındaki sıkıntısı gözler önüne serildi. Bordo-mavililer, oynadıkları son 4 maçta rakip kaleye gol atmayı başaramadı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Slovakya temsilcisi Rozumberok ile oynadığı iki maçta 3 gol atarken, bu maçların ardından Avrupa ve Süper Lig'de oynadığı 4 resmi karşılaşmada gol yollarında etkisiz kaldı. Bordo-mavililer, 0.75 gol ortalamasıyla bu alanda düşük bir performans sergiledi.

KALECİYİ GEÇEMEDİLERİ

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UEFA Avrupa Ligi'ne veda etmesinin ardından yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam eden Trabzonspor, deplasmanda oynadığı ilk maçta İsviçre temsilcisi St. Gallen'e karşı, önceki maçlara göre daha iyi bir performans sergilemesine rağmen, yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Kaleci Lawrence Ati'yi geçmekte zorlanan Karadeniz ekibi, evinde oynayacağı rövanş maçında tur için umutlandırdı.

SIRA FORVETTE

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Trabzonspor, Muhammet Cham transferinin ardından forvet transferini sonuçlandırmak istiyor. Başkan Ertuğrul Doğan, transferlerle yakından ilgilenirken, Onuachu ve Weghorst için İngiliz kulüplerinin dirençlerinin kırılmasını bekliyor. Southampton, Trabzonspor’un ısrarı karşısında halen daha beklenen seviyelere gelmezken, en ciddi yaklaşım ise Karadeniz ekibinden bu oyuncuya yapılmış durumda. Weghorst'un kulübü ise ödeme konusunda nakit isteği noktasında ısrarı sürerken, oyuncu da beklemeye geçmiş durumda. Ekonomik olarak kulübü zor durumda bırakmak istemeyen Başkan Ertuğrul Doğan, bu transferlerin Trabzonspor'un şartlarına gelmesi halinde gerçekleşebileceği konusundaki tavrını ise kulüplere karşı sürdürüyor.

"FORVET DE ALACAĞIZ"

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"Son vuruşlar önemli işler, forvet de alacağız, 8-10 oynayan oyuncu da alacağız. Bugün yine gol atamadık ama gol beklentimiz fazla. Bence pozisyona girmek önemli olan, oyuncu kalitesi ve tekrarla üstüne koyacağız diye düşünüyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Avcı Trabzonspor Wout Weghorst
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