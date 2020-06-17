SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor'un golcüsü Sörloth, Emre Belözoğlu hakkında açıklama yaptı

Trabzonspor'un golcüsü Sörloth, Emre Belözoğlu hakkında açıklama yaptı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 17.06.2020 18:18 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un golcüsü Sörloth, Norveç basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'un golcüsü Sörloth, Emre Belözoğlu hakkında açıklama yaptı

Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe'yi mağlup eden Trabzonspor'da 2 gol atan Alexander Sörloth, Norveç basınına açıklamalarda bulundu. Emre Belözoğlu ile yaşadıkları gerginlik hakkında konuşan golcü oyuncu, "Emre beni çok rahatsız etti" dedi.

"EMRE KAVGA ÇIKARMAK İSTEDİ"

Emre Belözoğlu'nun kavga çıkarmaya çalıştığını belirten Sörloth, "Emre konuşarak kavga çıkarmaya çalıştı. Beni rahatsız etti. Ben de susmasını söyledim. Türkiye'deki en büyük takımlardan biri olan Fenerbahçe'yi yenmek harika bir his. Bizim için de büyük bir maçtı. Kazanmamız gerçekten harika oldu. Takım arkadaşlarım da çok iyi oynadı ve bana iyi servis yaptılar." dedi.

BABASI DA KONUŞTU

Sörloth'un babası Goran Sörloth da yaptığı açıklamada, "Kulübedeki bir futbolcu kenardan emir veremez. Emre muhtemelen kulübün en çok nefret sebebi. Oğlum çok iyi çalışıyor ve diğer oyuncularla da ilişkisi gayet iyi. O, etrafındaki oyuncular için bir hediye." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Polisler bile şaşırdı! 'Kaçak volkan üretiminde' patlama Polisler bile şaşırdı! 'Kaçak volkan üretiminde' patlama
Sakatlığı Cüneyt Çakır'a fatura ediyorum!Sakatlığı Cüneyt Çakır'a fatura ediyorum!
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayındaki nikahta şok! Esra Erol hemen yayını kesti

Canlı yayındaki nikahta şok! Esra Erol hemen yayını kesti

Kritik toplantıya saatler kaldı! Ülke genelinde yasaklanabilir

Kritik toplantıya saatler kaldı! Ülke genelinde yasaklanabilir

Beşiktaş'ta isyan çıkartan gelişme

Beşiktaş'ta isyan çıkartan gelişme

F.Bahçe ile gizli görüşme ortaya çıktı!

F.Bahçe ile gizli görüşme ortaya çıktı!

Transfer resmen açıklandı

Transfer resmen açıklandı

Emre'nin Cüneyt Çakır'a ne dediği belli oldu

Emre'nin Cüneyt Çakır'a ne dediği belli oldu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Acun Ilıcalı'nın takımından Süper Lig'e transfer

Acun Ilıcalı'nın takımından Süper Lig'e transfer

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

F.Bahçe bombayı patlatıyor

F.Bahçe bombayı patlatıyor

Süper Lig'de Ömer Toprak sürpriz!

Süper Lig'de Ömer Toprak sürpriz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzonspor'un golcüsü Sörloth, Emre Belözoğlu hakkında açıklama yaptı

Emre Belözoğlu, kulübün nefret sebebi

Hüseyin Çimşir ve öğrencileri tarih yazdı

Hüseyin Çimşir ve öğrencileri tarih yazdı

Ahmet Ağaoğlu: Nwakaeme'nin sakatlığını Cüneyt Çakır'a fatura ediyorum

Sakatlığı Cüneyt Çakır'a fatura ediyorum!

Hüseyin Çimşir: Kazanacak çok kupa var

Kazanacak çok kupa var

Altay Bayındır'dan Abdülkadir Parmak'a tepki

Maç sonu sahada gerginlik yaşandı!

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, Sörloth ve Novak'tan açıklama

F.Bahçe'yi Uzun zamandır yenemiyorduk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.