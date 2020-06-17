Trabzonspor'un golcüsü Sörloth, Emre Belözoğlu hakkında açıklama yaptı

Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe'yi mağlup eden Trabzonspor'da 2 gol atan Alexander Sörloth, Norveç basınına açıklamalarda bulundu. Emre Belözoğlu ile yaşadıkları gerginlik hakkında konuşan golcü oyuncu, "Emre beni çok rahatsız etti" dedi.

"EMRE KAVGA ÇIKARMAK İSTEDİ"

Emre Belözoğlu'nun kavga çıkarmaya çalıştığını belirten Sörloth, "Emre konuşarak kavga çıkarmaya çalıştı. Beni rahatsız etti. Ben de susmasını söyledim. Türkiye'deki en büyük takımlardan biri olan Fenerbahçe'yi yenmek harika bir his. Bizim için de büyük bir maçtı. Kazanmamız gerçekten harika oldu. Takım arkadaşlarım da çok iyi oynadı ve bana iyi servis yaptılar." dedi.

BABASI DA KONUŞTU

Sörloth'un babası Goran Sörloth da yaptığı açıklamada, "Kulübedeki bir futbolcu kenardan emir veremez. Emre muhtemelen kulübün en çok nefret sebebi. Oğlum çok iyi çalışıyor ve diğer oyuncularla da ilişkisi gayet iyi. O, etrafındaki oyuncular için bir hediye." ifadelerini kullandı.

