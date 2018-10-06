Trabzonspor'un hedefi seri yakalamak

Süper Lig’in 7. haftasında geriye düştüğü maçta Kasımpaşa’yı mağlup ederek moral bulan Trabzonspor, yarın deplasmanda Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde 10 puanı bulunan ve zirvenin 5 puan gerisinde yer alan bordo mavililer, 5 puanlı rakibini mağlup ederek hem galibiyet serisi yakalamayı, hem de üst sıralarla puan farkını azaltmayı hedefliyor. Saat 19.00’da Spor Toto Akhisar Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

KADRO BÜYÜK ORANDA KORUNACAK

Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Kamil Ahmet ile Ibanez dışında eksik oyuncusu bulunmayan Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman, 4-2 kazandıkları Kasımpaşa maçındaki 11’ini büyük oranda koruması bekleniyor. Karaman’ın sadece hücum hattında değişiklik yaparak kart cezasını tamamlayan ve takıma dönen Yusuf’a Kucka’nın yerine ilk 11’de forma verebileceği kaydedildi.

AKHİSARSPOR İLE 13’ÜNCÜ RANDEVU

Trabzonspor ile Akhisarspor, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 13’üncü kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 12 maçta Trabzonspor’un 4, Akhisarspor’un 5 galibiyeti bulunuyor. 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor söz konusu maçlarda 18 gol atarken, kalesinde 22 gol gördü. Geçen sezon ligin ilk yarısında oynanan maçı Akhisarspor 6-1, ikinci yarıda oynanan karşılaşmayı ise Trabzonspor 3-1 kazanmıştı.

TRABZONSPOR’UN AKHİSARSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ ŞU ŞEKİLDE:

Onur- Pereira, Toure, Hosseini, Novak- Onazi, Sosa- Abdülkadir, Yusuf, Burak- Rodallega

SAKAT: Kamil Ahmet, Ibanez

CEZALI: Yok

