SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, futbolseverlere seslendi! "Renk ve arma ayımaksızın bekliyoruz"

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, futbolseverlere seslendi! "Renk ve arma ayımaksızın bekliyoruz"

13.02.2023 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremin ardından tüm Türkiye yasa boğuldu. Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği felaketin ardından spor camiası da birlik olarak yardım tırlarını bölgeye ulaştırdı. Trabzonspor Kulübü de 16 Şubat'ta Basel ile oynayacağı karşılaşma öncesinde çağrıda bulundu. Kaptan Uğurcan Çakır, maç öncesinde konuştu.

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, futbolseverlere seslendi! "Renk ve arma ayımaksızın bekliyoruz"

Türkiye, 6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremle sarsıldı. Yıkılan binaların ardından binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Spor camiası, yaşanan felaket sonrasında birlik oldu ve yardım için harekete geçti. Kulüpler, yüzlerce yardım tırını afet bölgesine göndererek yara sarmaya çalıştı.

BASEL MAÇI ÖNCESİ ÇAĞRI

6ee4f296c4f947c9aad25c8e671e4c3e

Trabzonspor Kulübü de UEFA Konferans Ligi play-off turunda oynanacak olan Basel maçı öncesinde bir çağrıda bulundu.

"RENK VE ARMA AYIRMADAN GELİN"

Screenshot_4

Kaptan Uğurcan Çakır, maç öncesinde kamera karşısına geçti ve birlik olma mesajı verdi. İşte Çakır'ın sözleri;

"UEFA Konferans Ligi'nde oynamak zorunda olduğumuz Basel maçına renk ve arma ayırmaksızın büyün takım taraftarlarını bekliyoruz. Biz biriz, hep birlikte daha güçlüyüz."

GELİRLERİN HEPSİ AFET BÖLGESİNE GİDECEK

Trabzonspor ile Basel, 16 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te Medical Park Stadyumu Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. Müsabakada kombine biletler geçerli olmayacak ve tüm gelirler depremzedelere aktarılacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzonspor-Basel maçı biletleri satışa çıkıyorTrabzonspor-Basel maçı biletleri satışa çıkıyor
Christian Atsu ile ilgili acı gerçeği duyurdu! ''Ölmüş olabileceği söylendi...''Christian Atsu ile ilgili acı gerçeği duyurdu! ''Ölmüş olabileceği söylendi...''
TFF resmen açıkladı! Maçlar ertelendi, Hatayspor ligden çekildi!TFF resmen açıkladı! Maçlar ertelendi, Hatayspor ligden çekildi!
Anahtar Kelimeler:
deprem Trabzonspor Kahramanmaraş Uğurcan Çakır basel uefa konferans ligi At atan maçın

En Çok Okunan Haberler

8. günde mucize kurtuluşlar art arda geldi! 178. saatte kurtarıldılar

8. günde mucize kurtuluşlar art arda geldi! 178. saatte kurtarıldılar

'Neyin talimatını bekleyeceğim?' Dikkat çeken çıkış

'Neyin talimatını bekleyeceğim?' Dikkat çeken çıkış

Flaş hamle! ''Ölüm var'' dedi, futbolu bıraktı!

Flaş hamle! ''Ölüm var'' dedi, futbolu bıraktı!

Galatasaray'dan deprem bölgesindeki takımlara destek!

Galatasaray'dan deprem bölgesindeki takımlara destek!

Acun Ilıcalı Trabzonspor-Basel maçının şifresiz olacağını duyurdu!

Acun Ilıcalı Trabzonspor-Basel maçının şifresiz olacağını duyurdu!

Mehmet Büyükekşi açıkladı! Önümüzdeki yıl ligdeki takım sayısı değişiyor!

Mehmet Büyükekşi açıkladı! Önümüzdeki yıl ligdeki takım sayısı değişiyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.