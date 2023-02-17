Trabzonspor'un koreografisindeki detay dünya gündemine oturdu!

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle taraftarların siyah giyerek tribünleri doldurduğu karşılaşma, yapılan saygı duruşunun ardından başladı. Müsabaka için gelen Basel taraftarlarının tezahüratlarına tepki gösteren taraftarlar, tekbir sesleriyle karşılık verdi. Karşılaşma için stada gelen birçok takım taraftarları mücadeleyi birlikte izlerken yanlarında getirdikleri Türk bayraklarını mücadele boyuncu dalgalandırdı.

KOREOGRAFİDEKİ DETAY DÜNYA GÜNDEMİNE OTURDU

Trabzonspor-Basel maçı öncesi açılan anlamlı koreografide arama-kurtarma faaliyetleri sırasında birçok kişiyi enkaz altında kurtaran Proteo isimli Meksikalı köpek de yer aldı. Bu detayı fark eden Meksikalılar, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla olayı dünya gündemine soktu.

KISA SÜRE İÇİNDE MİLYONLARA ERİŞTİ

Koreografi detayı fark eden Meksikalılar gözyaşlarını tutamadı. Meksikalıların art arda paylaşımlarının ardından dünya gündemine oturan koreografi büyük beğeni topladı.

