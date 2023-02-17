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Trabzonspor'un koreografisindeki detay dünya gündemine oturdu!

17.02.2023 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 11 ili kapsayan depremlerin gölgesinde oynanan müsabakaya taraftarların dayanışması damgasını vurdu. Geliri AFAD’a bağışlanacak müsabaka öncesinde taraftarlar stat girişinde belirlenen noktada depremzede çocuklara gönderilmek üzere oyuncak topladı. Mücadelede görev yapan 800 özel güvenlik ekibi de alacakları ücretleri bağışlama kararı alarak örnek bir davranış sergiledi. Maç öncesi yapılan koreografideki detay ise dünya gündemine oturdu.

Trabzonspor'un koreografisindeki detay dünya gündemine oturdu!

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle taraftarların siyah giyerek tribünleri doldurduğu karşılaşma, yapılan saygı duruşunun ardından başladı. Müsabaka için gelen Basel taraftarlarının tezahüratlarına tepki gösteren taraftarlar, tekbir sesleriyle karşılık verdi. Karşılaşma için stada gelen birçok takım taraftarları mücadeleyi birlikte izlerken yanlarında getirdikleri Türk bayraklarını mücadele boyuncu dalgalandırdı.

KOREOGRAFİDEKİ DETAY DÜNYA GÜNDEMİNE OTURDU

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Trabzonspor-Basel maçı öncesi açılan anlamlı koreografide arama-kurtarma faaliyetleri sırasında birçok kişiyi enkaz altında kurtaran Proteo isimli Meksikalı köpek de yer aldı. Bu detayı fark eden Meksikalılar, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla olayı dünya gündemine soktu.

KISA SÜRE İÇİNDE MİLYONLARA ERİŞTİ

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Koreografi detayı fark eden Meksikalılar gözyaşlarını tutamadı. Meksikalıların art arda paylaşımlarının ardından dünya gündemine oturan koreografi büyük beğeni topladı.

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