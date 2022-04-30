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Trabzonspor'un kutlamalarında sürpriz var! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

30.04.2022 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonsporlu taraftarlar uzun yıllar sonra gelen şampiyonluk sonrası tüm ülkede kutlamalara hazırlanıyor. Antalyaspor karşısında 1 puan bile alınması halinde şampiyon olacak bordo-mavililer, Fenerbahçe'nin kalesi Bağdat caddesi ve Beşiktaş'ın simgesi Çarşı ve Barbaros Bulvarı hakkında birbirlerine uyarılarda bulunmaya başladı. Bu bölgelerde kutlama yapılmasını istemeyen Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada atışmaya başladı.

Trabzonspor'un kutlamalarında sürpriz var! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Trabzonspor bu akşam şampiyonluk kutlamalarına hazırlanıyor. Türkiye'nin her yerinde şampiyonluk kutlaması yapmayı planlayan Trabzonspor'a karşı hamle geldi.

BAYRAKLARLA DONATILDI

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Fenerbahçe’nin kalesi Bağdat Caddesi, Beşiktaş’ın kalesi Çarşı ve Barbaros Bulvarı bayraklarla dolatılmış durumda. Trabzonspor'un şampiyonluğunun burada kutlanmasını istemeyen iki takım taraftarı da önlemlerini bu şekilde aldı. Trabzonsporlu taraftarların buna saygı gösterip o bölgede kutlama yapmayacağı öğrenildi.

TRABZONSPOR EN SON NE ZAMAN ŞAMPİYON OLDU?

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Trabzonspor ligde 6 kez şampiyon olurken son şampiyonluğunu 1983-84 sezonunda yaşadı. Bordo-Mavili ekip 1975-76, 1976-77, 1978-79, 1979-80, 1980-81, 1983-84 sezonlarında şampiyon oldu.


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Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Trabzonspor
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