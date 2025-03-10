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Trabzonspor'un milli boksörü Havvanur Kethüda, Dünya Şampiyonu oldu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
10.03.2025 17:01
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Trabzonspor Kulübü’nün bünyesinde mücadele eden milli boksör Havvanur Kethüda, Dünya Şampiyonu oldu.

Trabzonspor'un milli boksörü Havvanur Kethüda, Dünya Şampiyonu oldu

1-10 Mart 2025 tarihleri arasında Karadağ’ın Budva kentinde düzenlenen Dünya Boks Birliği Şampiyonası’nda mücadele eden sporcu Havvanur Kethüda, finalde Kazak rakibi Sabina Zhaksylyk’i mağlup ederek altın madalya kazandı.

EN İYİ BOKSÖR

Ayrıca, +81 kg kategorisinde Dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan milli boksör Havvanur Kethüda, aldığı bu sonuçla kariyerine bir dünya şampiyonluğu daha eklerken, turnuva sonunda “En İyi Kadın Boksör” ödülüne layık görüldü. Trabzonspor Kulübü de sporcunun başarısını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

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Boks son dakika
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