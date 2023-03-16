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Trabzonspor'un net borcu açıklandı! Taraftarlar, 5 ayda yaşanan artış sonrası ayaklandı...

16.03.2023 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören, kulübün 31 Ocak 2023 tarihi itibarıyla borcunun 2 milyar 835 milyon 909 bin TL olduğunu açıkladı. Yapılan açıklama sonrasında bordo - mavili taraftarlardan tepki geldi.

Trabzonspor'un net borcu açıklandı! Taraftarlar, 5 ayda yaşanan artış sonrası ayaklandı...

Trabzonspor Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören, düzenlediği basın toplantısında kulübün borçlarını açıkladı. Trabzon Gazeteciler Cemiyeti lokalinde denetleme kurulu üyeleriyle birlikte konuşan Ören, "Gider kalemlerine baktığımızda futbolcu ve teknik kadro maliyetlerimiz ile profesyonel faaliyet giderlerimizin bir hayli yüksek rakamlara ulaştığı görülmektedir. Bu bağlamda Trabzonspor yönetimlerinin bugüne kadar yaptığı yığınla yüksek maliyetli transferlerle kurulan kadrolarda; fazla sayıda yabancı oyuncu bulunması ve bunların sözleşmelerinin Euro cinsinden olması sebebiyle, artan kur farkları ve sözleşme bedellerini ödeyebilmek için kullanılan kredi faizleri bugünkü ekonomik duruma neden olmuştur" dedi.

31 MART'A KADAR 16 MİLYON EURO ÖDENMESİ GEREKİYOR

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Mahmut Ören, Trabzonspor’un 31 Mayıs tarihine kadar 31 milyon Euro ödenmesi gerektiğini belirterek, 31 Mart’a kadar ise acil ödenmesi gereken rakamın 16 milyon Euro olduğunu belirtti.

NET BORÇ AÇIKLANDI

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Trabzonspor Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören, 31 Ocak 2023 tarihi itibarıyla bordo-mavili kulübün net borcunun ise 2 milyar 835 milyon 909 bin TL olduğunu açıkladı.

BEŞ AYDA ARTTI

Trabzonspor'un 5 ay önce yaptığı açıklamada net borcunun 1 milyar 980 milyon 882 bin TL olduğu açıklanmıştı. 5 ayda yaşanan artış sonrası bordo - mavili taraftarlardan tepki geldi.

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