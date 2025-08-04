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Trabzonspor'un önerisine Minguzzi ailesinin avukatından teşekkür!

Trabzonspor, 2025-2026 sezonunun ‘Mattia Ahmet Minguzzi Sezonu’ olarak adlandırılması için ilgili kurumlara resmî başvuru yaptıklarını açıkladı. Trabzonspor'un önerisine acılı ailenin avukatı Rezan Epözdemir'den "teşekkür" paylaşımı geldi.

Trabzonspor'un önerisine Minguzzi ailesinin avukatından teşekkür!
Devrim Karadağ

24 Ocak'ta arkadaşlarıyla birlikte İstanbul'un Kadıköy ilçesinde kaykay malzemesi almak için gittiği bir pazarda bıçaklı saldırıya uğrayan ve hayatını kaybeden 14 yaşındaki Ahmet Minguzzi, Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

Saldırının güvenlik kamerası kayıtları dehşete düşürürken, dava süreciyle ilgili detaylar günlerce konuşuldu.

TRABZONSPOR'DAN TFF'YE MATTİA AHMET MİNGUZZİ BAŞVURUSU

Minguzzi cinayetiyle ilgili Trabzonspor'dan dikkat çeken bir başvuru geldi. Trabzonspor, Süper Lig'in 2025-2026 sezonunun "Mattia Ahmet Minguzzi" olarak adlandırılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulundu.

Trabzonspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, kulüp olarak Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesinin ardından yürütülen adalet sürecinin takipçisi oldukları kaydedilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Bu davanın toplumsal hafızada yerini koruması ve benzeri acıların bir daha yaşanmaması adına Mattia Ahmet Minguzzi isminin sezonumuza verilmesinin çok büyük bir anlam taşıyacağını önemle belirtiriz.

Trabzonspor Kulübü olarak, bu sürecin en başından itibaren yakından takipçisi olduğumuzu ifade etmiş, sürecin sonuna kadar da kararlılıkla mücadele edeceğimizi vurgulamak isteriz"

Trabzonspor un önerisine Minguzzi ailesinin avukatından teşekkür! 1

ACILI AİLENİN AVUKATINDAN "TEŞEKKÜR" PAYLAŞIMI

Trabzonspor'un bu önerisine Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir teşekkür etti.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Epözdemir, "Trabzonspor kulübünü ilk günden beri bu konuda göstermiş olduğu çaba ve hassasiyet için yürekten kutluyorum. Helal olsun gerçekten" ifadelerine yer verdi.

Trabzonspor un önerisine Minguzzi ailesinin avukatından teşekkür! 2

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Rezan Epözdemir Ahmet Minguzzi
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