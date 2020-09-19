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Trabzonspor'un penaltısı VAR'dan döndü

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 19.09.2020 17:38 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un Denizlispor karşısında kazandığı penaltı VAR incelemesi sonrasında iptal edildi.

Trabzonspor'un penaltısı VAR'dan döndü

Denizlispor - Trabzonspor maçında penaltı kararı VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

Mücadelenin 38. dakikasında Anthony Nwakaeme ceza alanında Tiago Lopes ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı ve hakem Volkan Bayarslan beyaz noktayı gösterdi.

Bunun üzerine VAR odasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu, pozisyonu incelemesi için orta hakem Volkan Bayarslan'ı ekrana davet etti ve yapılan izlemenin sonrasında Trabzonspor'un penaltısı iptal edildi.

Oyun hakem atışı ile tekrar başladı.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Macı izliyorum kesinlikle penaltı degil bu pozisyon
yuh artık.bu da penaltı değilse.lütfen merkez Hakem Kurulu istifa etsin.
cok net penalti vardan cagirip iptal ettirdiler.
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