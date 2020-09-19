Trabzonspor'un penaltısı VAR'dan döndü

Denizlispor - Trabzonspor maçında penaltı kararı VAR incelemesinin ardından iptal edildi.
Mücadelenin 38. dakikasında Anthony Nwakaeme ceza alanında Tiago Lopes ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı ve hakem Volkan Bayarslan beyaz noktayı gösterdi.
Bunun üzerine VAR odasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu, pozisyonu incelemesi için orta hakem Volkan Bayarslan'ı ekrana davet etti ve yapılan izlemenin sonrasında Trabzonspor'un penaltısı iptal edildi.
Oyun hakem atışı ile tekrar başladı.
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