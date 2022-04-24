SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor'un şampiyonluk maçı biletleri dudak uçuklattı

Trabzonspor'un şampiyonluk maçı biletleri dudak uçuklattı

24.04.2022 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 35’inci haftasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinin biletlerini yarın satışa çıkarıyor. Erken şampiyonluk maçının en düşük bilet fiyatı 500 TL iken, en yüksek bilet fiyatı 5 bin TL’ye taraftara sunulacak.

Trabzonspor'un şampiyonluk maçı biletleri dudak uçuklattı

Spor Toto Süper Lig ’de şampiyonluğu ilan etmek için 1 puanı kalan Trabzonspor , 35’inci hafta mücadelesinde Fraport TAV Antalyaspor’u evinde ağırlayacak. Trabzonspor Kulübü, erken şampiyonluk maçı olacak mücadelenin biletlerinin yarın 13.00’te satışa çıkarılacağını duyurdu.

30 Nisan Cumartesi günü Medical Park Stadyumu’nda saat 20.30’da oynanacak müsabakanın en düşük bilet fiyatı 500 TL olarak belirlenirken, en yüksek rakam ise 5 bin TL’yi buluyor. Trabzonspor’un olası şampiyonluk kutlamalarının yaşanacağı karşılaşmanın biletlerinin rağbet görmesi bekleniyor.

30 Nisan Cumartesi günü Medical Park Stadyumu’nda oynanacak Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor maçının bilet fiyatları şu şekilde belirlendi:

VIP Platinum: 5.000 TL

VIP Gold: 4.000 TL

VIP Silver: 3.000 TL

Batı: 2.000 TL

Doğu: 1.250 TL

Fırtına: 750 TL

Kale Arkası: 500 TL

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sonunda bu da oldu! Bakın sahaya ne attılar...Sonunda bu da oldu! Bakın sahaya ne attılar...
Yeni sezonda yayıncı kuruluş belli oldu! 70 milyon dolar...Yeni sezonda yayıncı kuruluş belli oldu! 70 milyon dolar...
Dünyalar başına yıkıldı! Durumu ciddiDünyalar başına yıkıldı! Durumu ciddi
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erbakan, seçimlerde 2. turda kimi destekleyecek? Flaş açıklama

Erbakan, seçimlerde 2. turda kimi destekleyecek? Flaş açıklama

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Tüm gözler Kabine toplantısında

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Tüm gözler Kabine toplantısında

Göztepe küme düştü, tarihi anlar yaşandı! Böylesini görmediniz...

Göztepe küme düştü, tarihi anlar yaşandı! Böylesini görmediniz...

Alexander Sörloth transferinde son durum!

Alexander Sörloth transferinde son durum!

Okan Buruk Galatasaray ile anlaşma sağladı! Tek şart...

Okan Buruk Galatasaray ile anlaşma sağladı! Tek şart...

Trabzonsporlu Bakasetas'ın her şeyi tepetaklak oldu!

Trabzonsporlu Bakasetas'ın her şeyi tepetaklak oldu!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Asla böyle yemeyin! Sindirim sistemini altüst ediyor

Asla böyle yemeyin! Sindirim sistemini altüst ediyor

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Gören bir daha baktı! Kimse büyüklüğüne inanamadı

Gören bir daha baktı! Kimse büyüklüğüne inanamadı

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.