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Trabzonspor'un Sparta Prag maçı kadrosu belli oldu

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 06.08.2019 14:45 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Çekya ekibi Sparta Prag ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da kamp kadrosu belli oldu.

Trabzonspor'un Sparta Prag maçı kadrosu belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Çekya ekibi Sparta Prag ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da kamp kadrosu belli oldu. Karadeniz ekibi, ilk maçı 8 Ağustos'ta Prag'da, rövanşı ise 15 Ağustos'ta Trabzon'da oynayacak.

Bordo-mavililerin kamp kadrosu şöyle:

"Uğurcan, Erce, Arda, Hosseini, Hüseyin, Campi, İvanildo, Pereira, Kamil Ahmet, Novak, Sosa, A.Parmak, Obi Mikel, Doğan, A.Canbaz, A.Ömür, Nwakaeme, Donis Avdijaj, Ekuban, Sörloth."

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sparta prag Trabzonspor

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