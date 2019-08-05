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İşte Trabzonspor ve Malatyaspor'un muhtemel rakipleri!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 05.08.2019 14:55 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Sparta Prag'ı elemesi halinde Universitatea Craiova-AEK eşleşmesinin galibiyle oynayacak. Yeni Malatyaspor ise, Partizan'ı elemesi halinde, Molde-Aris eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

İşte Trabzonspor ve Malatyaspor'un muhtemel rakipleri!

UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması play-off turunun kuraları çekildi.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu muhtemel play-off turu eşleşmeleri belli oldu.
Buna göre 3. eleme turunu geçmesi halinde Trabzonspor, Universitatea Craiova (Romanya)-AEK (Yunanistan), Yeni Malatyaspor da Molde (Norveç)-Aris (Yunanistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları 22 Ağustos, rövanşları ise 29 Ağustos'ta oynanacak.

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