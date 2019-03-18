Trabzonspor'un yabancıları rekor kırdı

YABANCILAR 33 GOLE İMZA ATTI Trabzonspor, bu sezon kadrosunda 11 yabancı oyuncu bulunduruyor. Teknik Direktör Ünal Karaman, fazla forma şans vermediği Ibanez dışında diğer yabancı oyuncuların tamamından yararlandı. Bordo-mavililer, geride kalan 26 haftada 45 gol atarken, söz konusu gollerin 33'ü yabancı futbolculardan geldi. Rodallega 12, Nwakaeme 8, Ekuban 4, Filip Novak ve Sosa 3, Onazi 2 ve Vahid Amiri de 1 gol kaydetti.

52 YILLIK TARİHİNE 129 YABANCI SIĞDIRDI Bordo-mavili kulüp, 52 yıllık tarihinde 129 yabancı oyuncu transferi gerçekleştirdi. 1970-1971 sezonunda ikinci ligde oynadığı dönemde Rumen oyuncu Reculen Koska ile anlaşarak ilk yabancı transferini yapan bordo-mavililer, Süper Lig tarihindeki ilk yabancı transferini ise 1985-1986 sezonunda Alman oyuncu Jürgen Groh’a imza attırarak gerçekleştirmişti. Söz konusu dönemden sonrasına bakılarak yapılan araştırmada ise Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasının geride kalmasıyla birlikte Karadeniz ekibi, yabancı oyuncularından verim aldığı en iyi dönemi yaşıyor.

Spor Toto Süper Lig’de Teleset Mobilya Akhisarspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarını kazanarak Avrupa Kupaları'na katılma yolunda önemli engelleri aşan Trabzonspor, üst basamaklara doğru tırmanışını sürdürürken, tarihinde yabancı oyuncularından verim aldığı en iyi dönemi de yaşıyor.

Trabzonspor, aynı zamanda 26 maçta hanesine yazdırdığı 43 puanın 40’nda yabancılarının gol attığı maçlarda elde etti.

ÜNAL KARAMAN'IN YAKLAŞIMI

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, bordo-mavili takımın kadrosunda bulunan yabancı oyunculara yaklaşımı ise verim olma noktasında önemli etken oldu. Farklı ülkelerden gelip Trabzonspor'un kadrosunda bulunan oyuncuları yabancı statüsü yerine kontenjan oyuncusu olarak değerlendiren ve yerli ve yabancı ayrımı yapmayan Karaman'ın bu yaklaşımı Trabzon'u ve Trabzonspor'u sahiplenmelerinde önemli etken oldu. Sosa'nında kaptan oluşuyla bereber iyi bir kaynaşma süreci yakalayan bordo-mavili takım, kısıtlı kadrosu ve sakatlara rağmen ortaya koyduğu performansla önemli puanlar topladı.

SEZON TAMAMLANMADAN REKORU KIRDILAR

Trabzonspor’da forma giyen yabancı futbolcular sezon tamamlanmadan 26. hafta itibariyle 33 gole ulaştı. 1995-1996 sezonunda 30 gol atan Shota ve Archil kardeşler'in rekoruda lig bitmeden kırılmış oldu.

Bordo-mavili takımın Süper Lig’de mücadele etmeye başlamasıyla ilk yabancı transferini yaptığı 1985-1986 sezonundan sonra tamamlanan sezonlarda yabancıların attıkları goller sezon sezon şöyle oluştu: