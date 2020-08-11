Trabzonspor'un yeni jokeri; Trondsen

Trabzonspor'un bonservisini 950 bin Euro'ya aldığı yeni transferi Anders Trondsen, Rosenborg'a veda etti.
Takımının, Sarpsborg'u 5-1 yendiği karşılaşmada 90 dakika süre alan Norveçli futbolcu, esas bölgesi orta saha olmasına rağmen sol bekte görev aldı. Bu bölgede yaşanan sakatlık nedeniyle savunmanın soluna çekilen Trondsen, ihtiyaç halinde sol önde de yani kanat gibi forma giyebiliyor.
Kısacası Bordo- Mavililer, tam bir joker oyuncuyu renklerine bağladı. 25 yaşındaki yıldız solak, son maçında 90 kez topla buluştu, 68 isabetli pas gönderdi. 2 kez top uzaklaştırıp, 3 kez pas arası yapan Trondsen, 1 isabetli şut ve 1 gollük pasla mücadeleyi tamamladı. Sörloth kefil oldu.
4 yıllık anlaşmaya varılan Trondsen, bu sezon Trabzonspor'da 800 bin Euro ücret alacak. Alexander Sörloth'un Norveç Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Trondsen konusunda, Kuzeyin Kralı'nın da yönetime oldukça olumlu referanslar verdiği ve bu sayede transferin önünde hiçbir soru işaret kaldığı öğrenildi. (Akşam)
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