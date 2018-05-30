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Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Ünal Karaman imzayı attı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 30.05.2018 11:30 | Son Güncelleme

Trabzonspor yönetimi, teknik direktörlük görevine getirdiği Ünal Karaman'la sözleşme imzaladı.

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Ünal Karaman imzayı attı

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, düzenlenen törenle imzayı attı.

İmza töreninde ilk sözü alan Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, "Trabzonspor her alanda yapılanmaya gidiyor. Bu yapılanmanın en önemli taşlarından biri Ünal Karaman hocamız olacak. Kendisiyle birlikte mutluluk ve üzüntüleri beraber yaşadık. İnşallah mutlu bir süreç yaşayacağız. Bu camianın içinden biri. Trabzonspor yönetim kurulu adına kendisine başarılar diliyoruz" dedi.

Karaman ise yaptığ açıklamada, "Hepinize selamlar ve saygılar. Başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Bu şehrin sevinciyle sevindim. Hüznüyle kederlendim. Başarı ve acı da yaşayacaksak hep beraber yaşayacağız. Taraftarla bu camia güzel. İnşallah güç birliği oluşturacağız. Camiamızı hak ettiğimiz yere ulaştıracağız" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig ünal karaman Trabzonspor

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
şampiyonluğa oynama vizyonu mu bu.. yoksa küme düşme kümede kalmaya oynama vizyonu mu.. yeni yönetim tam bir fiyasko..
karabük, yapılanma, tekrar süper lige çıkma, yarım sezon oyalama, olan karabük e olmuş. 2 sezonda adamların teknik adamlarını ala ala küme düşürdüler. Anlaşmaları bozmak, ciddi ve kısa zamanda cezaları olması lazım.
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