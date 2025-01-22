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Trabzonspor'un yeni transferi Danylo Sikan şehre geldi! Sözleriyle taraftarı heyecanlandırdı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
22.01.2025 10:29
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Trabzonspor'un anlaşma sağladığı Shakhtar Donetsk'te forma giyen 23 yaşındaki futbolcu Danylo Sikan şehre geldi. Yeni transferin havaalanındaki ilk sözleri Bordo-mavili taraftarları heyecanlandırdı. İşte detaylar...

Trabzonspor'un yeni transferi Danylo Sikan şehre geldi! Sözleriyle taraftarı heyecanlandırdı
Danylo Sikan

Danylo Sikan

UKR Ukrayna
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Shakhtar Donetsk
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Trabzonspor, anlaşma sağladığı Shakhtar Donetsk'te forma giyen futbolcu Danylo Sikan transferi için geri sayıma geçti. 23 yaşındaki futbolcu transferini tamamlamak için saat 10.00 sularında Trabzon'a geldi. Sikan, kısa süre içinde sağlık kontrollerinden geçecek ve imzayı atacak.

"BELKİ ZUBKOV DA GELİR"

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Havalimanında açıklamalarda bulunan Sikan, "Zamanla göreceğiz. Belki Oleksandr Zubkov da gelecek. Trabzonspor büyük hedefleri olan büyük bir takım. Aynı zamanda Trabzonspor taraftarlarının da ne kadar büyük olduğunu biliyorum. Kariyerim için önemli bir adım." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor, Sikan transferi için Shakhtar Donetsk'e 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Shakhtar'da bu sezon 18 maçta süre bulan 23 yaşındaki futbolcu, 4 gol attı ve 1 asist yaptı.

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