Trabzonspor'un yeni transferi Danylo Sikan şehre geldi! Sözleriyle taraftarı heyecanlandırdı

Trabzonspor, anlaşma sağladığı Shakhtar Donetsk'te forma giyen futbolcu Danylo Sikan transferi için geri sayıma geçti. 23 yaşındaki futbolcu transferini tamamlamak için saat 10.00 sularında Trabzon'a geldi. Sikan, kısa süre içinde sağlık kontrollerinden geçecek ve imzayı atacak.

"BELKİ ZUBKOV DA GELİR"

Havalimanında açıklamalarda bulunan Sikan, "Zamanla göreceğiz. Belki Oleksandr Zubkov da gelecek. Trabzonspor büyük hedefleri olan büyük bir takım. Aynı zamanda Trabzonspor taraftarlarının da ne kadar büyük olduğunu biliyorum. Kariyerim için önemli bir adım." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor, Sikan transferi için Shakhtar Donetsk'e 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Shakhtar'da bu sezon 18 maçta süre bulan 23 yaşındaki futbolcu, 4 gol attı ve 1 asist yaptı.