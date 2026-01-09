SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor

Trabzonspor'un yeni transferi gözdağı verdi! "Kaybetmekten nefret ederim"

Trabzonspor’un yeni transferi Chibuike Nwaiwu, bordo-mavili kulübün bir parçası olmaktan dolayı mutluluğunu dile getirerek, kaybetmekten nefret ettiğini söyledi.

Trabzonspor'un yeni transferi gözdağı verdi! "Kaybetmekten nefret ederim"
Emre Şen
Chibuike Nwaiwu

Chibuike Nwaiwu

NİJ Nijerya
Yaş: 23 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Trabzonspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trabzonspor’un yeni transferi Chibuike Nwaiwu’nun, bordo-mavili kulübün NFC teknolojisine sahip yeni sezon formaları üzerinden röportajı yayımlandı.
Karadeniz ekibine transfer olmaktan dolayı büyük heyecan yaşadığını ifade eden Nwaiwu, kulübe hızlı bir şekilde adapte olmak istediğini söyledi. Bordo-mavili camiaya katılmanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını da vurgulayan 22 yaşındaki futbolcu, "Burada olduğum için harika hissediyorum. Bu ailenin bir parçası olmak beni gerçekten çok mutlu ediyor" dedi.

"PAUL ONUACHU, KULÜP VE ŞEHİR HAKKINDA ÇOK GÜZEL ŞEYLER ANLATTI"

Transfer sürecinde Trabzonspor’da oynayan vatandaşı Paul Onuachu ile görüştüğünü aktaran Nwaiwu, Onuachu’yu bir ağabey olarak gördüğünü aktararak, "Paul ağabeyi büyük bir abim olarak görüyorum. Gelmeden önce kendisine sosyal medya hesabım üzerinden mesaj attım, o da bana dönüş yaptı. Kulüp ve şehir hakkında çok güzel şeyler anlattı. Kendisine minnettarım" ifadelerini kullandı.

"AGRESİF VE MÜCADELECİ BİR OYUN TARZIM VAR"

Sahadaki oyun karakterine de değinen Nijeryalı futbolcu, hırslı ve mücadeleci bir futbol anlayışına sahip olduğunu dile getirdi. Kaybetmeyi sevmediğini vurgulayan Chibuike Nwaiwu, "Bir oyuncu olarak agresif bir yapım var. Kaybetmekten nefret ederim ama risk almayı pek sevmem" şeklinde konuştu.

"TARAFTARIN BEKLENTİSİNİ KARŞILAMAK İÇİN BURADAYIM"

Trabzonspor taraftarının ilgisinden etkilendiğini belirten Nwaiwu, daha Trabzon’a gelmeden destek mesajları aldığını söyledi. Bordo-mavili taraftara mesaj gönderen 22 yaşındaki futbolcu, "Taraftarları çok seviyorum. Önceki kulübümde oynarken bile bana mesaj atarak desteklerini gösteriyorlardı. Beni sevdiklerini biliyorum. Benden beklenen her şeyi vermek için buradayım" diyerek sözlerini tamamladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe’de hedef 11 yıl sonra Süper Kupa’yı kazanmakFenerbahçe’de hedef 11 yıl sonra Süper Kupa’yı kazanmak
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde hava soğuk olacakFenerbahçe-Galatasaray derbisinde hava soğuk olacak

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Chibuike Nwaiwu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'da protestolar büyüyor! Trump'tan Tahran'a tehdit: "Çok sert vururuz"

İran'da protestolar büyüyor! Trump'tan Tahran'a tehdit: "Çok sert vururuz"

Fırtına, iskeledeki işçileri denize düşürdü: 1 ölü, 2 yaralı

Fırtına, iskeledeki işçileri denize düşürdü: 1 ölü, 2 yaralı

Real Madrid'de Federico Valverde A.Madrid'e yüzyılın golünü attı!

Real Madrid'de Federico Valverde A.Madrid'e yüzyılın golünü attı!

Bergüzar Korel erotik sahneleriyle gündemde! Sitem etti

Bergüzar Korel erotik sahneleriyle gündemde! Sitem etti

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

Süpermarket devi 300 mağaza açacak!

Süpermarket devi 300 mağaza açacak!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.