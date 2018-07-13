Trabzonspor'un yeni transferi Majid Hosseini'ye pasaport engeli

Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, yaptığı açıklamada, İran'ın İstiklal takımında forma giyen stoper oyuncusu Hosseini'nin pasaport sorunu nedeniyle Trabzon'a gelemediğini belirterek, "Ne zaman çözümlenirse o zaman gelecek. Oyuncu kulüp anlaşması konusunda bir sorun yok." dedi.

İran Milli Takım formasıyla Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda görev yapan 1.83 boyunda 22 yaşındaki futbolcunun bugün Trabzon'a gelmesi bekleniyordu.



