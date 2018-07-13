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Trabzonspor'un yeni transferi Majid Hosseini'ye pasaport engeli

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 13.07.2018 11:40 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un transferini sonuçlandırmaya çalıştığı İranlı futbolcu Majid Hosseini'nin pasaport sorunu nedeniyle Trabzon'a gelemediği bildirildi.

Trabzonspor'un yeni transferi Majid Hosseini'ye pasaport engeli

Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, yaptığı açıklamada, İran'ın İstiklal takımında forma giyen stoper oyuncusu Hosseini'nin pasaport sorunu nedeniyle Trabzon'a gelemediğini belirterek, "Ne zaman çözümlenirse o zaman gelecek. Oyuncu kulüp anlaşması konusunda bir sorun yok." dedi.

İran Milli Takım formasıyla Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda görev yapan 1.83 boyunda 22 yaşındaki futbolcunun bugün Trabzon'a gelmesi bekleniyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Majid Hosseini Trabzonspor

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