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Trabzonspor’un yeni transferi Ozan Tufan, Trabzon’a geldi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
26.06.2024 22:47
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Trabzonspor'un Hull City’den renklerine bağladığı Ozan Tufan, resmi sözleşmeye imza atmak için Trabzon’a geldi. Havalimanında açıklamada bulunan Tufan, "Bana olan güveni boşa çıkarmamaya çalışacağım. Şimdi Trabzonspor’un formasını terletmek benim için büyük bir gurur olacak. Trabzonspor ile şampiyonluk hedefliyorum" dedi.

Trabzonspor’un yeni transferi Ozan Tufan, Trabzon’a geldi

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hızlı giriş yapan Trabzonspor’da John Lundstram ve Borna Barisic'in ardından anlaşmaya varılan Ozan Tufan da, İstanbul’daki sağlık kontrolü sonrası uçakla Trabzon'a geldi. Bordo mavililerin Hull City’den renklerine bağladığı Ozan Tufan'ı, Trabzon Havalimanı'nda taraftarlar tezahüratlarla karşıladı.

OZAN TUFAN: TRABZONSPOR FORMASIYLA BAŞARILI OLMAK İSTİYORUM

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Havalimanında çiçeklerle karşılanan Ozan Tufan, üzerine giydiği bordo mavililerin yeni sezon formasıyla basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok mutlu olduğunu belirten Tufan, "Abdullah hocaya büyük saygım var, kendisiyle görüştük, ardından başkanımız Ertuğrul Doğan aradı, onunla da bir görüşmemiz oldu. İşlemleri tamamlayıp, buraya geldik. Çok kısa sürdü. Türkiye'de onamayı istiyorum, Trabzon zaten çok büyük bir camia. Bana olan güveni boşa çıkarmamaya çalışacağım. Şimdi Trabzonspor’un formasını terletmek benim için büyük bir gurur olacak. Trabzonspor ile şampiyonluk hedefliyorum ve Avrupa’da da Trabzonspor formasıyla başarılı olmak istiyorum. Taraftarlarımız sağ olsunlar buraya kadar geldiler hepsine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Açıklama sonrası Ozan Tufan, kendisini bekleyen araca binerek konaklayacağı otele hareket etti.

40 MAÇTA 10 GOL, 2 ASİST

Son olarak Hull City forması giyen 29 yaşındaki Ozan Tufan geçen sezon 40 maçta 10 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Ozan Tufan’ın Trabzonspor ile 3+1 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

NWAKAEME, 30 HAZİRAN'DA GELİYOR

Öte yandan 2023-24 sezonuna şampiyonluk hedefiyle başlamak isteyen bordo-mavililerde transfer sezonunun resmi olarak açılmasının hemen ardından 5 oyuncu için KAP’a açıklama yapılmıştı. Dün akşam bu oyunculardan Lunstram ve Barisic’i, bu akşam da Ozan Tufan’ı Trabzon’a getiren Trabzonspor’da transfer sürecinin hareketli geçeceği belirtildi. Karadeniz ekibinde, yarın akşam Cihan Çanak’ın, 30 Haziran'da ise merakla beklenen Antony Nwakaeme’nin resmi sözleşmeyi imzalamak için Trabzon’a geleceği öğrenildi.

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Trabzonspor Ozan Tufan
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