Trabzonspor'un yeni transferi Rayyan Baniya kimdir, nereli, kaç yaşında? Rayyan Baniya hangi takımlarda oynadı? Trabzonspor transferi açıkladı

Rayyan Baniya ile ilgili yapılan araştırmalar Trabzonspor'un son dakika açıklaması sonrası hız kazandı. Rayyan Baniya bu flaş gelişmenin ardından merak edildi. İşte Trabzonspor'un yeni transferi Rayyan Baniya hakkında merak edilenler...

RAYYAN BANİYA KİMDİR?

Rayyan Baniya 18 Şubat 1999 yılında Bologna'da doğdu.

Rayyan Baniya stoper mevkiinde oynayan Benin ve Türk asıllı İtalyan futbolcudur.

RAYVAN BANİYA'NIN OYNADIĞI TAKIMLAR?

Rayyan Baniya'nın altyapı kariyeri:

Modena

2016-2018 Hellas Verona

Rayyan Baniya'nın profesyonel kariyeri:

2018-2021 Hellas Verona

2018-2019 → Mantova (kiralık)

2019-2020 → Renate (kiralık)

2020-2021 → Mantova (kiralık)

2021- 2023 Fatih Karagümrük

TRABZONSPOR RAYYAN BANİYA TRABNSFERİNİ KAP'A BİLDİRDİ

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada "Rayyan Baniya'nın Kulübümüze transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Karagümrük A.Ş.'ye, sözleşme fesih bedeli olarak 2.050.000.-EUR+KDV ödeme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

