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Trabzonspor'un yeni transferi Rayyan Baniya kimdir, nereli, kaç yaşında? Rayyan Baniya hangi takımlarda oynadı? Trabzonspor transferi açıkladı

18.08.2023 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'un yeni transferi Rayyan Baniya, bordo-mavili kulüpten yapılan son dakika açıklaması sonrası merak konusu oldu. Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ten 24 yaşındaki Benin ve Türk asıllı İtalyan futbolcuyu kadrosuna kattı. Peki, Rayyan Baniya kimdir, nereli, kaç yaşında? Rayyan Baniya hangi mevkide oynuyor?

Rayyan Baniya ile ilgili yapılan araştırmalar Trabzonspor'un son dakika açıklaması sonrası hız kazandı. Rayyan Baniya bu flaş gelişmenin ardından merak edildi. İşte Trabzonspor'un yeni transferi Rayyan Baniya hakkında merak edilenler...

RAYYAN BANİYA KİMDİR?

Rayyan Baniya 18 Şubat 1999 yılında Bologna'da doğdu.

Rayyan Baniya stoper mevkiinde oynayan Benin ve Türk asıllı İtalyan futbolcudur.

RAYVAN BANİYA'NIN OYNADIĞI TAKIMLAR?

Rayyan Baniya'nın altyapı kariyeri:

Modena
2016-2018 Hellas Verona

Rayyan Baniya'nın profesyonel kariyeri:

2018-2021 Hellas Verona
2018-2019 → Mantova (kiralık)
2019-2020 → Renate (kiralık)
2020-2021 → Mantova (kiralık)
2021- 2023 Fatih Karagümrük

TRABZONSPOR RAYYAN BANİYA TRABNSFERİNİ KAP'A BİLDİRDİ

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada "Rayyan Baniya'nın Kulübümüze transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Karagümrük A.Ş.'ye, sözleşme fesih bedeli olarak 2.050.000.-EUR+KDV ödeme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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