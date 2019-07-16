Trabzonspor'un yeni transferi yola çıktı!

Trabzonspor bir süredir transferi için uğraş verdiği Gaston Campi transferinde sona geldi. Arjantinli futbolcu sağlık kontrolü için Trabzon şehrine gelecek.

Başarılı stoperin bonservisini elinde bulunduran Estudiantes kulübü Gaston Campi'nin transferine onay verdiğini açıkladı.





