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Trabzonspor'un yeni transferi yola çıktı!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 16.07.2019 05:51 | Son Güncelleme

Trabzonspor'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında çalışmalarına devam eden bordo-mavililer bir transferi daha duyurmaya hazırlanıyor.

Trabzonspor'un yeni transferi yola çıktı!

Trabzonspor bir süredir transferi için uğraş verdiği Gaston Campi transferinde sona geldi. Arjantinli futbolcu sağlık kontrolü için Trabzon şehrine gelecek.

Başarılı stoperin bonservisini elinde bulunduran Estudiantes kulübü Gaston Campi'nin transferine onay verdiğini açıkladı.

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