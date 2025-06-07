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Trabzonspor’un yıldız ismi Fransa yolcusu… Okan Buruk'da çok istiyordu!

Süper Lig'de 51 puanla sezonu 7'nci sırada tamamlayan Trabzonspor'da takım kaptanı Uğurcan Çakır için transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. Tecrübeli file bekçisi için Türkiye’den Galatasaray’ın da ilgisi bulunurken, Fransız kulübü Monaco resmi teklifini iletti.

Trabzonspor’un yıldız ismi Fransa yolcusu… Okan Buruk'da çok istiyordu!
Burak Kavuncu
Uğurcan Çakır

Uğurcan Çakır

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Sezonun tamamlanmasıyla birlikte Trabzonspor’dan ayrılmayı düşünen tecrübeli file bekçisi için Fransa’dan resmi teklif geldi. Monaco, milli kaleci için 10 milyon Euro teklif yaparken, Trabzonspor teklifi düşünmek için süre istedi. Kariyerinde farklılık isteyen tecrübeli file bekçisi ise teklife sıcak bakıyor. Uğurcan, teklifin kabul edilmesi için başkan Ertuğrul Doğan ile görüşerek kolaylık talep etti.

GALATASARAY’DA İLGİLENİYORDU

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Son şampiyon Galatasaray, Fernando Muslera’nın takımdan ayrılmasıyla kaleci arayışına başladı. Galatasaray başkanı Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk, kaleci Uğurcan için para + takas formülünü devreye sokmak istiyordu. Fakat Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan yıldız oyuncunun ülke içinde bir takıma gitmesine karşı olduklarını belirterek transfere izin vermemişti.

TALİPLERİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

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Milli kaleciye daha önce İtalya ve İspanya’dan da ilgi olduğu gündeme gelmişti. Ayrıca İngiliz kulübü Burnley ise menajerler aracılığıyla oyuncunun durumunu sormuştu. Ancak Monaco’nun sunduğu resmi teklif, transferde somut ilk adım olarak dikkat çekti.

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