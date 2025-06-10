Trabzonspor’un yıldızı Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Wasl ile anlaştı… %15 pay da bulunuyor!

BAE ekibi Al Wasl’dan Trabzonspor oyuncusu Malheiro’ya transfer teklifi geldi. Teklife göre, BAE ekibi Trabzonspor’a 7 milyon Euro + bonuslar ile birlikte toplam 9 milyon Euro teklif ettiği iddia edildi. Ayrıca Al Wasl bir sonraki satıştan %15 pay pay teklif etti. Bu teklife sıcak bakan Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan anlaşmayı kabul ederek oyuncu tarafına kararını bildirdi. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

PERFORMANSIYLA BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Sezon başında Portekiz ekibi Boavista’dan 2 milyon Euro bedelle transfer edilen sağ bek, Trabzonspor formasıyla 43 maçta 6 gol, 5 asistlik performans sergiledi.