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Trabzonspor’un yıldızı Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Wasl ile anlaştı… %15 pay da bulunuyor!

Sezonu 51 puan toplayarak 7.sırada tamamlayan Trabzonspor’da yeni sezon öncesi transfer operasyonu tüm hızıyla devam ediyor. Trabzonspor'un Portekizli oyuncusu Pedro Malheiro'ya Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ekibi Al Wasl'dan teklif geldiği iddia edildi.

Trabzonspor’un yıldızı Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Wasl ile anlaştı… %15 pay da bulunuyor!
Burak Kavuncu
Pedro Malheiro

Pedro Malheiro

POR Portekiz
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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BAE ekibi Al Wasl’dan Trabzonspor oyuncusu Malheiro’ya transfer teklifi geldi. Teklife göre, BAE ekibi Trabzonspor’a 7 milyon Euro + bonuslar ile birlikte toplam 9 milyon Euro teklif ettiği iddia edildi. Ayrıca Al Wasl bir sonraki satıştan %15 pay pay teklif etti. Bu teklife sıcak bakan Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan anlaşmayı kabul ederek oyuncu tarafına kararını bildirdi. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

PERFORMANSIYLA BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

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Sezon başında Portekiz ekibi Boavista’dan 2 milyon Euro bedelle transfer edilen sağ bek, Trabzonspor formasıyla 43 maçta 6 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

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transfer Trabzonspor Fatih Tekke son dakika
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