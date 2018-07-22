Trabzonspor'un yıldızı Castillo, Tijuana yolcusu

Trabzonspor Kulübü'nden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Profesyonel futbolcumuz Fabian Andres Castillo Sanchez'in, Meksika'nın Tijuana kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."
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