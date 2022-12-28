SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor'un yıldızı Edin Visca sakatlandı ve hastaneye kaldırıldı!

Trabzonspor'un yıldızı Edin Visca sakatlandı ve hastaneye kaldırıldı!

28.12.2022 21:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Karagümrük ile karşılaşan Trabzonspor'da sakatlık şoku yaşandı. Mücadelenin 50. dakikasında bordo-mavililerin yıldız oyuncusu Edin Visca yaşadığı sakatlık sonrası oyundan alınırken, hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar...

Trabzonspor'un yıldızı Edin Visca sakatlandı ve hastaneye kaldırıldı!
Edin Visca

Edin Visca

BOS Bosna Hersek
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Trabzonspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'in 16. haftasının kritik mücadelesinde Trabzonspor deplasmanda Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmada dakikalar 50'yi gösterdiği sırada herkesi korkutan bir sakatlık yaşandı.

KOLU BANDAJLA SARILDI!

nkjnm

Konuk ekip Trabzonspor'un Bosnalı yıldızı Edin Visca, rakibi ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalırken, yaşadığı sakatlık nedeniyle acil değişiklik talep etti. Oyuna devam edemeyen Visca'nın yerine Djaniny oyuna dahil olurken, Visca'nın omzu saha kenarına gelmesinin ardından bandajla sarıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

knlkn

Bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, Visca'nın sakatlığı sonrası büyük üzüntü yaşadı. Sakatlığı nedeniyle oyundan çıkartılan Edin Visca'nın ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Visca, uzun süren sakatlığı sonrası geçen haftaki Fenerbahçe derbisi ile sahalara geri dönmüştü.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzonspor'un eski yıldızı Jacek Cyzio'nun son hali şaşırttı!Trabzonspor'un eski yıldızı Jacek Cyzio'nun son hali şaşırttı!
Ne yaptın Nwakaeme! Herkes onu konuşuyor...Ne yaptın Nwakaeme! Herkes onu konuşuyor...
Messi hayranlığı Nusret'e pahalıya patladı! Ünlü isme bir şok daha...Messi hayranlığı Nusret'e pahalıya patladı! Ünlü isme bir şok daha...
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Sakatlık son dakika visca Süper Lig 10 süper li

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu 'İmamoğlu beni aradı' diyerek duyurdu

Bakan Soylu 'İmamoğlu beni aradı' diyerek duyurdu

1 Ocak'tan itibaren hepsi değişecek! İğneden ipliğe...

1 Ocak'tan itibaren hepsi değişecek! İğneden ipliğe...

F.Bahçe'nin korktuğu başına geldi! Ronaldo krizini Jesus çözüyor... "Görüşmeye hazırım"

F.Bahçe'nin korktuğu başına geldi! Ronaldo krizini Jesus çözüyor... "Görüşmeye hazırım"

Galatasaraylılar yılın transferine hazır! Di Maria...

Galatasaraylılar yılın transferine hazır! Di Maria...

4 yıl aradan sonra imzayı attı! Resmen...

4 yıl aradan sonra imzayı attı! Resmen...

Mbappe ve Messi arasındaki kriz büyüyor! Takımdan ayrılıyor

Mbappe ve Messi arasındaki kriz büyüyor! Takımdan ayrılıyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Fiyatlar artmadan mutlaka alın! Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik

Fiyatlar artmadan mutlaka alın! Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik

Eski kainat güzelinin intikam videosu olay oldu!

Eski kainat güzelinin intikam videosu olay oldu!

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Yılbaşında sevdiklerinize yapay zeka ile oluşturulmuş profil fotoğrafları hediye edin!

Yılbaşında sevdiklerinize yapay zeka ile oluşturulmuş profil fotoğrafları hediye edin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.