Trabzonspor'un yıldızı Edin Visca sakatlandı ve hastaneye kaldırıldı!

Süper Lig'in 16. haftasının kritik mücadelesinde Trabzonspor deplasmanda Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmada dakikalar 50'yi gösterdiği sırada herkesi korkutan bir sakatlık yaşandı.
Konuk ekip Trabzonspor'un Bosnalı yıldızı Edin Visca, rakibi ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalırken, yaşadığı sakatlık nedeniyle acil değişiklik talep etti. Oyuna devam edemeyen Visca'nın yerine Djaniny oyuna dahil olurken, Visca'nın omzu saha kenarına gelmesinin ardından bandajla sarıldı.
Bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, Visca'nın sakatlığı sonrası büyük üzüntü yaşadı. Sakatlığı nedeniyle oyundan çıkartılan Edin Visca'nın ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Visca, uzun süren sakatlığı sonrası geçen haftaki Fenerbahçe derbisi ile sahalara geri dönmüştü.