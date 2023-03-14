Trabzonspor'un yıldızı Marc Bartra'nın eski eşi bakın kim çıktı! Meğer eşi de ünlüymüş

Trabzonspor'dan ayrılacağı söylentileriyle gündeme gelen Marc Bartra tüm iddiaları yalandı. Trabzonspor'un yıldızı Marc Bartra kariyerinde hızlı bir ivme gösterse de aşk hayatında baltayı taşa vurdu.

TRABZONSPOR'UN İSPANYOL OYUNCUSU MARC BARTRA BALTAYI TAŞA VURDU

Gala, Abril ve Max isimli 3 çocuğu olan Marc Bartra, sekiz yıllık ilişkisini geçtiğimiz yıl noktaladı.

Trabzonspor'un yıldızı Marc Bartra'nın eski eşi meğer ülkesinde çok tanınan bir spor muhabiri çıktı.

OLDUKÇA YADIRGANMIŞTI

Marc Bartra'nın adı, eski eşi Melissa Jiménez'in ardından Jessica Goicoechea ile anılmış ve bu durum oldukça yadırganmıştı.

TRABZONSPOR'UN OYUNCUSU MARC BARTRA'NIN ESKİ EŞİ GÖRENLERİ BÜYÜLEDİ

Melissa Jiménez, duru güzelliğiyle görenleri büyülemeye devam ediyor.

Ünlü gazetecinin takipçileri sosyal medya paylaşımlarına "Bundan daha güzeli olamaz!", "Doğal güzelliğin büyülü bir cazibesi var", "Ne kadar olgun bir kadın, ne kadar mükemmel bir anne. Her şeyin en iyisini hak ediyorsun" gibi yorumlar bırakarak hayranlıklarını dile getiriyorlar.

Melissa Jiménez'in güzelliği; Trabzonspor'un yıldızı Marc Bartra'nın ayrılık sonrası pişman olup olmadığını düşündürtecek cinsten.





