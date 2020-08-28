Trabzonspor'un yıldızı Sörloth, İnter yolunda!

Trabzonspor'da bu sezon kalıp kalmayacağı merak konusu olan Alexander Sörloth konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

İtalyan basınından Rai Radio 2'nin haberine göre; Süper Lig'de geçen sezon 34 maçta 24 gole imza atan Sörloth için Inter ve Crystal Palace anlaşmaya vardı.

Haberde 24 yaşındaki oyuncunun Serie A'ya transfer olmaya hazır olduğu belirtilirken, anlaşma detaylarının ise bilinmediği belirtildi.Ayrıca Sörloth'un Premier Lig'de kendisini bir türlü ispat edemediği ancak Süper Lig'deki performansının ardından bu yaz Serie A'ya transfer olacağının altı çizildi.