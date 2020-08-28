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Trabzonspor'un yıldızı Sörloth, İnter yolunda!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 28.08.2020 18:34 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz sezon attığı gollerle tüm Avrupa'nın dikkatini çeken Trabzonspor'un Norveçli yıldızı Alexander Sörloth'a, Inter kanca attı! İtalyan devi, bonservisi elinde bulunduran Crystal Palace'la anlaştı.

Trabzonspor'un yıldızı Sörloth, İnter yolunda!

Trabzonspor'da bu sezon kalıp kalmayacağı merak konusu olan Alexander Sörloth konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

İtalyan basınından Rai Radio 2'nin haberine göre; Süper Lig'de geçen sezon 34 maçta 24 gole imza atan Sörloth için Inter ve Crystal Palace anlaşmaya vardı.

Haberde 24 yaşındaki oyuncunun Serie A'ya transfer olmaya hazır olduğu belirtilirken, anlaşma detaylarının ise bilinmediği belirtildi.Ayrıca Sörloth'un Premier Lig'de kendisini bir türlü ispat edemediği ancak Süper Lig'deki performansının ardından bu yaz Serie A'ya transfer olacağının altı çizildi.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Tirabizon ne olucek şincık
bu olamaz trabzonun oyuncisu 6.5 milyon avro ustjni alabilir
crystalpalace dunya devini
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