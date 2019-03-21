Trabzonspor Ünal Karaman ile istikrar yakaladı

Milli aranın ardından Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk edecek olan Trabzonspor, teknik direktör Ünal Karaman ile istikrarı yakaladı. Son 6 yılda 11 kez teknik direktör değişikliğine giden ve 8 farklı ismin görev yaptığı bordo-mavililerde sezon başında göreve getirilen Ünal Karaman, söz konusu 6 yılık süreçte en uzun görevde kalan iki teknik adamdan biri oldu.

GÜNEŞ'TEN SONRA 11 KEZ TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞTİ

87 hafta takımın başında kaldıktan sonra 2012-13 sezonunun 19'uncu haftasından sonra Şenol Güneş ile yollarını ayıran Trabzonspor, sonraki süreçte istikrarsız bir tablo ortaya koydu. Söz konusu sezonu Tolunay Kafkas ile tamamlayan, 2013-14 sezonuna teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile başlayan bordo-mavililer, 20 haftalık serüvenin ardından yollarını ayırdığı Akçay'ın yerine göreve Hami Mandıralı'yı getirdi. 2014-15 sezonuna yeni teknik adamı Vahid Halilhodzic ile başlayan ancak 8 haftalık periyodun ardından göreve Ersun Yanal'ı getiren Trabzonspor, 2015-16 sezonu başından da bir kez daha teknik direktör değişikliğine giderek Şota Arveladze'yi takımın başına getirdi. 11 haftanın sonunda Şota Arveladze ile de yollar ayrıldıktan sonra 7 haftalık periyotta Sadi Tekelioğlu görevde kalırken, aynı sezonun kalan kısmında ise Hami Mandıralı görev aldı. 2016-17 sezonu başında Ersun Yanal yeniden göreve getirilirken, söz konusu sezon Yanal ile tamamlandı. 2017-18 sezonunda 8 haftalık bölümün ardından Yanal ile de yollarını ayıran Trabzonspor, söz konusu sezonu göreve getirilen Rıza Çalımbay ile tamamladı ve ardından bordo-mavililer 2018-19 sezonuna ise Ünal Karaman ile başladı.