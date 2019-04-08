Trabzonspor, Ünal Karaman'la son 7 yılın en iyi rakamlarını yakaladı

Spor Toto Süper Ligin 27. haftasında sahasında Antalyaspor'u 4-1 mağlup eden Trabzonspor, Avrupa Kupalarına katılma yolunda önemli bir avantaj elde ederken, puan sıralamasında ise son 7 sezonun ise en iyi istatistiklerini elde etti.
Bordo-mavililer bu sezon teknik direktör Ünal Karaman, yönetiminde Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 27 maçta 13 galibiyet, 7'şer beraberlik ve mağlubiyet elde ederken attığı 49 gole karşılık ise kalesinde 37 gol gördü. 46 puan toplayan Karadeniz ekibi, son 3 sezonunda en iyi puanını elde etti.
Sezon Sıra Takım Maç G B M A Y Av Puan
2018-19- 4. Trabzonspor :27 13 7 7 49 37 12 46
2017-18- 5. Trabzonspor: 27 11 9 7 46 39 7 42
2016-17- 5. Trabzonspor: 27 13 5 9 31 27 4 44
2015-16- 10.Trabzonspor:27 11 3 13 32 37 -5 36
2014-15- 5.Trabzonspor: 27 12 10 5 50 40 10 46
2013-14- 6.Trabzonspor: 27 10 9 8 36 32 4 39
2012-13-12.Trabzonspor: 27 9 7 11 30 32 -2 34
2011-12-4.Trabzonspor: 27 13 7 7 51 31 20 46
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