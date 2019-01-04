Trabzonspor ve Beşiktaş Burak Yılmaz'ı KAP'a bildirdi

Trabzonspor Kulübü, Burak Yılmaz'ın transferi konusunda Beşiktaş ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Burak Yılmaz'ın Beşiktaş A.Ş.'ye transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur" denildi.

BEŞİKTAŞ DA DUYURDU

Beşiktaş'tan da "Profesyonel futbolcu Burak Yılmaz'ın kulübümüze transferi için görüşmelere başlanmıştır." açıklaması geldi.

BURAK YILMAZ'DAN İLK AÇIKLAMA

Beşiktaş'ın yeni transferi Burak Yılmaz, sosyal medyadan transferini şu sözlerle duyurdu:

"Hayat geriye doğru anlaşılır ama ileri doğru yaşanır. Ben de hayatı ileri doğru yaşamaya çalışırken hayat beni tekrar gönül verdiğim takımımla buluşturdu. İnanıyorum ki bu yeniden buluşmanın ileride bir gün geriye bakıp anlayacağımız güze ve anlamlı bir sebebi var. Ben şimdiden bu yeniden buluşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyorum.

Benim yeniden Beşiktaş forması giymemi sağlayan başka Şenol Hocama ve bana inanan herkese teşekkür ederim. Bana olan güvene layık olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım.