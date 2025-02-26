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Trabzonspor ve İskenderun çeyrek finalist oldu! İskenderunspor’dan Tarihi Başarı... Sosyal medyada gündem oldu

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
26.02.2025 23:17
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Ziraat Türkiye Kupası A Grubu son hafta maçında İskenderunspor, güçlü rakibi Fatih Karagümrük’ü 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. 2. Lig temsilcisi, üst liglerden takımlarla mücadele ettiği grupta büyük bir başarıya imza attı. İskenderunspor adeta tarihi bir başarı elde etti. Öte yandan Trabzonspor'da Çakur Rizespor'u 5-2 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı.

Trabzonspor ve İskenderun çeyrek finalist oldu! İskenderunspor’dan Tarihi Başarı... Sosyal medyada gündem oldu

Kupada üst lig ekiplerine karşı etkili bir performans sergileyen İskenderunspor, gruptaki son maçında Fatih Karagümrük’ü 2-1 yenerek tarihi bir zafer elde etti. Bu galibiyetle çeyrek finale yükselen İskenderun ekibi, sosyal medyada da gündem oldu.

TRABZON'DA TAM 7 GOL

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Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü maçında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Sahadan 5-2 galip ayrılan Trabzonspor adını çeyrek finale yazdırdı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Lundstram, 41. dakikada Visca, 45. dakikada Mendy, 59. dakikada Cham ve 83. dakikada Banza kaydetti. Rizespor'un gollerini ise 63. dakikada penaltıdan Jurecka ve 89. dakikada Hojer attı.

DÜŞÜK BÜTÇEYLE BAŞARI!

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Sezona düşük bütceli bir kadroyla giren 2. Lig ekibi, Ziraat Türkiye Kupası’nda gösterdiği performansla büyük takdir topladı. Süper Lig ekipleri karşısında sergilediği mücadeleci futbolla dikkat çeken İskenderunspor, kupadaki yolculuğunu çeyrek finalde de sürdürmeyi hedefliyor. Futbol otoriteleri, İskenderunspor’un bu başarısını büyük bir sürpriz olarak değerlendirirken, takımın çeyrek finalde de iyi bir mücadele vereceğini vurguluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor İskenderunspor
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