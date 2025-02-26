Trabzonspor ve İskenderun çeyrek finalist oldu! İskenderunspor’dan Tarihi Başarı... Sosyal medyada gündem oldu

Kupada üst lig ekiplerine karşı etkili bir performans sergileyen İskenderunspor, gruptaki son maçında Fatih Karagümrük’ü 2-1 yenerek tarihi bir zafer elde etti. Bu galibiyetle çeyrek finale yükselen İskenderun ekibi, sosyal medyada da gündem oldu.

TRABZON'DA TAM 7 GOL

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü maçında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Sahadan 5-2 galip ayrılan Trabzonspor adını çeyrek finale yazdırdı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Lundstram, 41. dakikada Visca, 45. dakikada Mendy, 59. dakikada Cham ve 83. dakikada Banza kaydetti. Rizespor'un gollerini ise 63. dakikada penaltıdan Jurecka ve 89. dakikada Hojer attı.

DÜŞÜK BÜTÇEYLE BAŞARI!

Sezona düşük bütceli bir kadroyla giren 2. Lig ekibi, Ziraat Türkiye Kupası’nda gösterdiği performansla büyük takdir topladı. Süper Lig ekipleri karşısında sergilediği mücadeleci futbolla dikkat çeken İskenderunspor, kupadaki yolculuğunu çeyrek finalde de sürdürmeyi hedefliyor. Futbol otoriteleri, İskenderunspor’un bu başarısını büyük bir sürpriz olarak değerlendirirken, takımın çeyrek finalde de iyi bir mücadele vereceğini vurguluyor.