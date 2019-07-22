SPOR

Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 22.07.2019 15:20 | Son Güncelleme

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. tura yükselmesi halinde Connah's Quay Nomads-Partizan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Trabzonspor, 3. eleme turunda Sparta Prag takımıyla eşleşti.

Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un rakipleri belli oldu. Avrupa futbolunun en önemli ikinci organizasyonuna üçüncü turdan katılan Trabzonspor, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde Çekya'nın Sparta Prag takımıyla eşleşti.

Yeni Malatyaspor ise 2. eleme turunda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımını elemesi halinde, 3. turda Connah's Quay Nomads (Galler)-Partizan (Sırbistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

  1. tur eşleşmelerinde ilk maçlar 8 Ağustos Perşembe günü, rövanş mücadeleleri ise 15 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor, 3. eleme turundaki rakiplerini elemesi halinde play-off turuna kalacak ve bu turu da geçmesi durumunda Avrupa Ligi'nde gruplarda mücadele edecek.
PARTNERZayıflayınca göğüsleri küçüldü, çareyi Türkiye'de bulduZayıflayınca göğüsleri küçüldü, çareyi Türkiye'de buldu
Malatya'nın rakibi kim olacak?Malatya'nın rakibi kim olacak?
Büyük şok! UEFA Avrupa'dan men ettiBüyük şok! UEFA Avrupa'dan men etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi Yeni Malatyaspor sparta prag olimpija ljubljana

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

İran CIA casus şebekesini tutukladı!

İran CIA casus şebekesini tutukladı!

Transferde bomba patladı

Transferde bomba patladı

Fenerbahçe'de ayrılık! Sürpriz teklif

Fenerbahçe'de ayrılık! Sürpriz teklif

Ancelotti’den Eljif Elmas sözleri

Ancelotti’den Eljif Elmas sözleri

İşte Başakşehir'in muhtemel rakipleri...

İşte Başakşehir'in muhtemel rakipleri...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Büyük şok! UEFA Avrupa'dan men etti

Büyük şok! UEFA Avrupa'dan men etti

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Okuyucu Yorumları 1 yorum
sergen çıkıp oynasa yine yenerler
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu

Olimpija Ljubljana 2 - 3 Rigas

Malatya'nın rakibi kim olacak?

Büyük şok! UEFA Avrupa'dan men etti

Büyük şok! UEFA Avrupa'dan men etti

Eski UEFA Başkanı Michel Platini serbest bırakıldı

Michel Platini serbest bırakıldı

Chelsea'den rekorlu kupa

Chelsea'den rekorlu kupa

Avrupa Ligi'nde şampiyon Chelsea! Farka koştu

Avrupa Ligi'nde şampiyon Chelsea! Farka koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.