Trabzonspor Vestel ile 3 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı

"Ahmet Zorlu'nun Trabzon'daki önemi ve anlamı çok farklı. Vestel, ilk yatırımını ve mağazasını yıllar önce Trabzon'da açtı. Sayın Zorlu, o zaman 14 yaşındaydı. Trabzon'un ilk modern otelini de kendisi Trabzon'da inşa ederek, Trabzon turizminin hizmetine sundu. 1994-1998 yıllarında da Trabzonspor'umuzun forma sponsoruydu, ana sponsoruydu. Sponsorlukla alakalı olarak, benim şahsen sponsorluğa bakış açım çok farklı. Sadece para değil, ismi ile beraber bana değer katmıyorsa, ben Trabzonspor olarak o markaya değer katmıyorsam, o anlaşma maddi anlaşmadan öteye gitmez. Şimdi de tekrar kutsal formamızda Vestel'le birlikte olacağız. UEFA'dan izin gelmiş. Bu hafta perşembe günü oynayacağımız Sparta Prag maçına Vestel markasıyla birlikte çıkacağız. İnanıyoruz ki hem Vestel bize değer kazandıracak hem de biz Vestel'e değer kazandıracağız ve bu şekilde değer yaratan, sürdürülebilir bir iş birliğimiz olacak."

Bordo-mavili kulübün başkanı, gelecek ay biri büyük olmak üzere iki sponsorluk anlaşması daha yapacaklarını açıklayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Sponsorluk denilen şey, at imzayı, al parayı değil. Eğer ben Vestel'e, bu büyük isme, global marka olan Vestel'e Trabzonspor olarak bir şeyler katmıyorsam benim almış olduğum paranın bir anlamı yok. Futbol bir endüstri, o zaman onun gereğini yapmak gerek. Hangi endüstride verilen paranın karşılığı alınmadığı takdirde devam ettiğini gördünüz? Geçen sene Trabzonspor olarak gençlere yapmış olduğumuz yatırımlarla, 23 yaşındaki kaptanımız, 17 yaşındaki kalecimizle, Trabzonspor oynadığı futbolla bir sempati kazandı. Antipati kazanan Trabzonspor'la Vestel bugün bu masaya oturmazdı. Trabzonspor'a ivme kazandırdıkça sponsorlukların arkası gelecektir. Herkes iyi bir isimle anılmayı ister. Trabzonspor, ivmesini artırarak devam edecek ve bunu da endüstri olarak düşündüğümüz zaman bunu nakde çevirmek için her türlü enstrümanı kullanacaktır."

TURAN ERDOĞAN: TRABZONSPOR'UN BAŞARILI OLACAĞINA YÜREKTEN İNANIYORUM