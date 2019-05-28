Trabzonspor, yabancı futbolculardan en çok verim aldığı sezonu yaşadı

Trabzonspor, 52 yıllık tarihine bugüne kadar 129 yabancı oyuncu sığdırdı. Bordo-mavililer, yabancılarından en fazla verimi ise bu sezon aldı. 1970-1971 sezonunda ikinci ligde oynadığı dönemde Rumen oyuncu Reculen Koska ile anlaşarak ilk yabancı transferini yapan bordo-mavili takım, Süper Lig tarihindeki ilk yabancı transferini ise 1985-1986 sezonunda Alman oyuncu Jürgen Groh’a imza attırarak gerçekleştirmişti. Söz konusu dönemden sonra Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun geride kalmasıyla birlikte bordo-mavililer yabancı oyuncularından verim aldığı en iyi sezonu yaşadı.

YABANCILAR 43 GOL ATTILAR

Trabzonspor, bu sezon kadrosunda 11 yabancı oyuncu bulundurdu. Teknik Direktör Ünal Karaman, fazla forma şans vermediği Ibanez dışında diğer yabancı oyuncuların tamamından yararlandı. Karadeniz ekibi, geride kalan sezonda 64 gol atarken, söz konusu gollerin 43'ü yabancı futbolculardan geldi. Rodallega 15, Nwakaeme 10, Ekuban, Filip Novak ve Sosa 5, Onazi 2 ve Vahid Amiri de 1 gol kaydettiler. Trabzonspor'un aynı zamanda hanesine yazdırdığı 63 puanın 56'sını da yabancılarının gol attığı maçlarda elde etti.