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Trabzonspor yeni sezon formalarını tanıttı

03.07.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, 2022-2023 sezonunda giyeceği formaların görselini yayımladı.

Trabzonspor yeni sezon formalarını tanıttı

Bordo-mavililerin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Fırtına 2022-2023 yeni sezon formaları ile yeni zaferlere ve kupalara hazır. Bu henüz fragman; takipte kal şampiyon takımın taraftarı" denildi.

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Trabzonspor
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