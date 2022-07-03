Trabzonspor yeni sezon formalarını tanıttı

Bordo-mavililerin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Fırtına 2022-2023 yeni sezon formaları ile yeni zaferlere ve kupalara hazır. Bu henüz fragman; takipte kal şampiyon takımın taraftarı" denildi.
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