Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde çalıştı.

Birinci grupta yer alan oyuncular Medical Park Yıldızlı Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçerken ikinci gruptaki oyunculara denge testi, dikey sıçrama testi, esneklik testi, groin bar testi ve sahada maksimum aerobik sürat testi uygulandı.

Trabzonspor, bu akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.



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