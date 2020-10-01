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Trabzonspor yeni transferi Djaniny Tavares'ı İstanbul'a getiriyor

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 01.10.2020 18:05 | Son Güncelleme

Trabzonspor, transfer döneminin sonuna yaklaşılırken Al Ahli'nin hücum oyuncusu Djaniny Tavares ile anlaşmaya vardı.

Trabzonspor yeni transferi Djaniny Tavares'ı İstanbul'a getiriyor

Trabzonspor'da transfer hareketliliği sürüyor. Bordo - mavililer, Al Ahli'nin 29 yaşındaki hücumcusu Djaniny Tavares ile anlaşmaya vardı.

29 yaşındaki futbolcunun bu akşam saat 23:20'de İstanbul'da olacağı bildirildi.

Cape Verde'li oyuncu, geçtiğimiz sezon 25 resmi maça çıktı, 8 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi. (SPORX)

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