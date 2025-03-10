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  4. Trabzonspor yönetimi kararını verdi! Bordo-mavililerde Şenol Güneş idmana çıkmıyor... İşte tecrübeli ismin yeni görevi

Trabzonspor yönetimi kararını verdi! Bordo-mavililerde Şenol Güneş idmana çıkmıyor... İşte tecrübeli ismin yeni görevi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
10.03.2025 15:30
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Trabzonspor'da alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Şenol Güneş, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yönetim kurulu ile bir durum değerlendirme toplantısı gerçekleştirirken toplantıdan ayrılık kararı çıktı. İşte detaylar...

Trabzonspor yönetimi kararını verdi! Bordo-mavililerde Şenol Güneş idmana çıkmıyor... İşte tecrübeli ismin yeni görevi

Trabzonspor yönetimi alınan kötü sonuçlar sonrası teknik direktör Şenol Güneş'le görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık 4 saat süren görüşme sonrası yönetim Şenol Güneş'in geleceğiyle ilgili kararını verdi.

ANTRENMANA ÇIKMIYOR

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Bordo-mavililer Güneş ile yolları ayırma kararı alırken, tecrübeli çalıştırıcının akşam idmanında takımın başında olmayacağı öğrenildi.

YENİ TEKLİF YAPILDI

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Öte yandan yönetim Şenol Güneş'e Sportif Direktörlük görevi teklif ettiği de gelen bilgiler arasında.

BEKLENENİ VEREMEDİ

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Trabzonspor, 5. Şenol Güneş döneminde arzu ettiği sonuçları alamadı. Güneş yönetiminde oynadığı 23 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyet ile 30 puan toplayan Bordo-Mavililer, 1,30 puan ortalamasında kaldı.

İLK ADAY BELLİ OLDU

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Şenol Güneş sonrası Trabzonspor'un yeni teknik direktörünün Fatih Tekke olacağı konuşulurken taraftarın da Tekke'yi istediği biliniyor.

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