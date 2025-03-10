Trabzonspor yönetimi kararını verdi! Bordo-mavililerde Şenol Güneş idmana çıkmıyor... İşte tecrübeli ismin yeni görevi

Trabzonspor yönetimi alınan kötü sonuçlar sonrası teknik direktör Şenol Güneş'le görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık 4 saat süren görüşme sonrası yönetim Şenol Güneş'in geleceğiyle ilgili kararını verdi.
Bordo-mavililer Güneş ile yolları ayırma kararı alırken, tecrübeli çalıştırıcının akşam idmanında takımın başında olmayacağı öğrenildi.
Öte yandan yönetim Şenol Güneş'e Sportif Direktörlük görevi teklif ettiği de gelen bilgiler arasında.
Trabzonspor, 5. Şenol Güneş döneminde arzu ettiği sonuçları alamadı. Güneş yönetiminde oynadığı 23 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyet ile 30 puan toplayan Bordo-Mavililer, 1,30 puan ortalamasında kaldı.
Şenol Güneş sonrası Trabzonspor'un yeni teknik direktörünün Fatih Tekke olacağı konuşulurken taraftarın da Tekke'yi istediği biliniyor.
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