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Trabzonspor YouTube kanalı hacklendi mi? Elon Musk'lı Tesla canlı yayınının verildiği hacklenen Trabzonspor YouTube kanalı kurtarıldı mı?

11.03.2023 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor YouTube kanalının hacklendiği iddia edildi. 301 bin abonesi bulunan Bordo Mavili kulübün Youtube kanalına girenler Elon Musk’ın, Tesla’nın yeni aracını tanıttığı canlı yayının açılması sonrası şaşırdı. Öte yandan kanalın ismi ve logosu da Elon Musk’ın şirketi olan Tesla ile değiştirildi. Peki, Trabzonspor YouTube kanalı hacklendi mi? Elon Musk'lıTesla canlı yayınının verildiği Trabzonspor YouTube kanalında son durum...

Trabzonspor YouTube kanalı hacklendi mi? Elon Musk'lı Tesla canlı yayınının verildiği hacklenen Trabzonspor YouTube kanalı kurtarıldı mı?

Trabzonspor YouTube kanalının hacklendi. Trabzonspor YouTube kanalını hackleyen korsanlar, kanaldaki tüm videoları kaldırıp Elon Musk'lı Tesla’nın yeni aracını tanıttığı canlı yayını verdi. İşte, 11 Mart 2023 Cumartesi günü Trabzonspor YouTube kanalında son durum...

TRABZONSPOR YOUTUBE KANALI HACKLENDİ Mİ?

Trabzonspor Youtube kanalı, siber korsanlar tarafından hacklendi.

Trabzonspor Youtube kanalını hakleyen kişiler, kanaldaki tüm videoları kaldırdı.

İnternet korsanları, Trabzonspor'un YouTube kanalında Elon Musk'on Tesla’nın yeni aracını tanıttığı canlı yayını yayınladı.

ELON MUSK'LI TESLA CANLI YAYINININ VERİLDİĞİ, HACKLENEN TRABZONSPOR YOUTUBE KANALINDA SON DURUM!

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Elon Musk'un sahibi olduğu Tesla'nın videolarının canlı yayınlandığı görülüyor. Trabzonspor yetkililerin kanalı geri almak için yöneticilerle görüşme yaptığı öğrenildi.

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Trabzonspor'un Youtube kanalı hacklendi!Trabzonspor'un Youtube kanalı hacklendi!
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