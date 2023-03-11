Trabzonspor YouTube kanalı hacklendi mi? Elon Musk'lı Tesla canlı yayınının verildiği hacklenen Trabzonspor YouTube kanalı kurtarıldı mı?

Trabzonspor YouTube kanalının hacklendi. Trabzonspor YouTube kanalını hackleyen korsanlar, kanaldaki tüm videoları kaldırıp Elon Musk'lı Tesla’nın yeni aracını tanıttığı canlı yayını verdi. İşte, 11 Mart 2023 Cumartesi günü Trabzonspor YouTube kanalında son durum...

TRABZONSPOR YOUTUBE KANALI HACKLENDİ Mİ?

Trabzonspor Youtube kanalı, siber korsanlar tarafından hacklendi.

Trabzonspor Youtube kanalını hakleyen kişiler, kanaldaki tüm videoları kaldırdı.

İnternet korsanları, Trabzonspor'un YouTube kanalında Elon Musk'on Tesla’nın yeni aracını tanıttığı canlı yayını yayınladı.

ELON MUSK'LI TESLA CANLI YAYINININ VERİLDİĞİ, HACKLENEN TRABZONSPOR YOUTUBE KANALINDA SON DURUM!

Elon Musk'un sahibi olduğu Tesla'nın videolarının canlı yayınlandığı görülüyor. Trabzonspor yetkililerin kanalı geri almak için yöneticilerle görüşme yaptığı öğrenildi.



