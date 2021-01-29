SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor, Yunus Mallı ile anlaştı

Trabzonspor, Yunus Mallı ile anlaştı

29.01.2021 18:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Trabzonspor, Yunus Mallı ile anlaştı

Alman basını, milli futbolcu Yunus Mallı'nın Trabzonspor'a transfer olduğunu iddia etti.

Transferin son günlerinde atağa kalkan Trabzonspor, uzun süredir gündeminde olan Yunus Mallı ile anlaşma sağladı.

Bild Gazetesi'nin haberine göre bordo-mavililer, Wolfsburg'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli oyuncu ile yaptığı son toplantıda anlaşmaya vardı.

Trabzonspor'un Wolfsburg'a 1 milyon euronun altında bir bonservis bedeli ödeyeceği ve transferin kısa sürede açıklanacağı kaydedildi.

Wolfsburg Teknik Direktörü Glasner de Yunus'un planlarında olmadığı için ayrılacağını söylerken, "Onunla net bir görüşme yaptım. Orta sahada 6 oyuncu daha var. Diğerlerini onun önünde gördüğümü söyledim ve o da bunu profesyonelce karşıladı" ifadelerini kullandı.

ALMANYA'DAN HİÇ ÇIKMADI

28 yaşındaki futbolcu, tüm kariyerini Almanya'da geçirdi, Kassel, M'Gladbach, Mainz, Wolfsburg ve Union Berlin formaları giydi. Kariyerinde toplam 365 maça çıkan Yunus, 68 gol ve 46 asistlik performans sergiledi.

Kassel doğumlu futbolcu, A Milli Takım formasını da 25 defa giydi ve 1 gol attı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yanında çalıştırdığı kişi kabusu oldu! Parasını çaldı, koronavirüs bulaştırmaya çalıştı, ölümle tehdit ediyor Yanında çalıştırdığı kişi kabusu oldu! Parasını çaldı, koronavirüs bulaştırmaya çalıştı, ölümle tehdit ediyor
Trabzonspor deplasmanda 7 maçtır yenilmiyorTrabzonspor deplasmanda 7 maçtır yenilmiyor
Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'a o ismi şikayet ettiler

Erdoğan'a o ismi şikayet ettiler

Son dakika! ABD'de nitrojen sızıntısı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika! ABD'de nitrojen sızıntısı: Ölü ve yaralılar var

G.Saray transferde mutlu sona ulaştı

G.Saray transferde mutlu sona ulaştı

G.Saray'dan bir transfer hamlesi daha

G.Saray'dan bir transfer hamlesi daha

G.Saray yıldız isimle anlaşma sağladı!

G.Saray yıldız isimle anlaşma sağladı!

Erkan Zengin TFF 1. Lig ekibi ile anlaştı

Erkan Zengin TFF 1. Lig ekibi ile anlaştı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Ömer Ali Şahiner resmen Başakşehir’de

Ömer Ali Şahiner resmen Başakşehir’de

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Salih Uçan'ın yeni adresini açıkladı!

Salih Uçan'ın yeni adresini açıkladı!

İrfan Can, kararını verdi!

İrfan Can, kararını verdi!

SON DAKİKA! İrfan Can Kahveci 1 ay yok!

SON DAKİKA! İrfan Can Kahveci 1 ay yok!

Diğer Haberler

Trabzonspor'da, Stiven Plaza'nın sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor'da flaş ayrılık

Trabzonspor, Yunus Mallı ile anlaştı

Yunus Mallı Süper Lig devinde!

Trabzonspor deplasmanda 7 maçtır yenilmiyor

Trabzonspor deplasmanda 7 maçtır yenilmiyor

Abdullah Avcı, kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor

Kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor

Bakan Kasapoğlu'ndan Trabzonspor'a tebrik mesajı

Bakan Kasapoğlu'ndan Trabzonspor'a tebrik mesajı

Maçın adamı Caleb Ekuban seçildi

Maçın adamı Caleb Ekuban seçildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.