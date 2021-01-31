Trabzonspor Yunus Mallı transferini açıkladı

Süper Lig’de zirveyi hedefleyen Trabzonspor, transferde de atağa kalktı. Berat Özdemir ve Anastasios Bakasetas'ı kadrosuna katan Fırtına, Yunus Mallı transferinin tamamlandığını duyurdu. Mainz’dan 2016-17 sezonunun devre arasında 12.5 milyon Euro bonservisle Wolfsburg’a transfer olan Yunus Mallı’ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, “Ülkemin, Türkiyem’in formasını gururla giydim. Şimdi Trabzonsporumuz’un formasını da büyük bir onurla giyeceğim.” ifadeleri kullanıldı.

???????? Hoş geldin EVLAT ????????



“Ülkemin, Türkiyem’in formasını gururla giydim. Şimdi Trabzonsporumuz’un formasını da büyük bir onurla giyeceğim.”@yunusmalli10 pic.twitter.com/JCwb4j3wSF — Trabzonspor (@Trabzonspor) January 31, 2021



