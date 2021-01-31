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Trabzonspor Yunus Mallı transferini açıkladı

31.01.2021 23:08 | Son Güncelleme:
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Trabzonspor Yunus Mallı transferini açıkladı

Trabzonspor, yaz döneminden bu yana temasta bulunduğu Yunus Mallı transferinde mutlu sona ulaştı. Karadeniz devi, Yunus Mallı ile opsiyon hakkı kulüpte olmak üzere 2.5+1 yıllığına anlaşma sağlandığını açıkladı. Yunus'a bu sezon için 4.465 milyon TL, önümüzdeki 2 sezon için ise 8.930 milyon TL ödenecek.

Süper Lig’de zirveyi hedefleyen Trabzonspor, transferde de atağa kalktı. Berat Özdemir ve Anastasios Bakasetas'ı kadrosuna katan Fırtına, Yunus Mallı transferinin tamamlandığını duyurdu. Mainz’dan 2016-17 sezonunun devre arasında 12.5 milyon Euro bonservisle Wolfsburg’a transfer olan Yunus Mallı’ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, “Ülkemin, Türkiyem’in formasını gururla giydim. Şimdi Trabzonsporumuz’un formasını da büyük bir onurla giyeceğim.” ifadeleri kullanıldı.


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